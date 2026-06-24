Minijaturna haljina za utakmicu: Supruga neprobojnog vratara privukla je sve poglede

Supruga engleskog vratara Jordana Pickforda, Megan Davison, ponovno je bila među najfotografiranijim uzvanicama na Svjetskom prvenstvu zahvaljujući modnom izdanju koje je privuklo brojne poglede.

Engleska je na Svjetskom prvenstvu odigrala svoju utakmicu s Ganom, a susret je završio bez pogodaka.

Iako su navijači očekivali više uzbuđenja na terenu, pažnju javnosti ponovno je privukla jedna od najpoznatijih supruga engleskih reprezentativaca – Megan Davison, supruga vratara Jordana Pickforda.

Megan Pickford - 1 Foto: Profimedia

Megan je na tribinama zablistala u elegantnoj bijeloj modnoj kombinaciji koja nije prošla nezapaženo. Za utakmicu je odabrala minijaturnu haljinu kojom je istaknula svoju vitku figuru, a pritom je mislila i na moguće vremenske neprilike. Fotografi su je snimili i s kabanicom koju je stilski uskladila s ostatkom outfita, pokazavši da se moda i praktičnost mogu savršeno spojiti.

Megan Pickford - 4 Foto: Profimedia

Megan Pickford - 2 Foto: Profimedia

Supruga engleskog reprezentativnog vratara već je godinama redovita podrška Jordanu na velikim natjecanjima, a njezina pojavljivanja na tribinama često privlače jednaku pozornost kao i događanja na terenu.

Njihova ljubavna priča traje još od tinejdžerskih dana. Upoznali su se tijekom školovanja na sjeveroistoku Engleske i ostali zajedno kroz sve uspone i izazove koje je donijela Jordanova nogometna karijera. Vjenčali su se 2020. godine, a danas imaju troje djece te slove za jedan od najstabilnijih parova među nogometnim zvijezdama.

Jordan i Megan Pickford - 9 Foto: Instagram

Jordan i Megan Pickford - 10 Foto: Instagram

Više o njihovoj ljubavi čitajte OVDJE.

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