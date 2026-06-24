Kako se ovo moglo dogoditi? Mislile su da izgledaju savršeno, a onda su ugledale fotografije

I najveće svjetske zvijezde ponekad sjednu u stolac vizažista uvjerene da će zablistati, a onda ih jedan pogrešan potez kistom pretvori u temu o kojoj se priča godinama.

Crveni tepih često je mjesto na kojem nastaju modne i beauty bajke, ali i trenuci koje bi mnoge slavne dame najradije izbrisale iz sjećanja. Dovoljna je samo pogrešna nijansa pudera, previše proizvoda ili prenaglašene oči da sav trud oko stylinga padne u drugi plan.

To su na vlastitoj koži osjetile i neke od najljepših žena svijeta. Nicole Kidman i Eva Longoria godinama su među primjerima kako pretjerivanje s puderom može izazvati neželjeni efekt. Bljesak fotoaparata otkrio je višak proizvoda na njihovim licima pa su fotografije izgledale kao da su prije izlaska iz kuće svratile u pekarnicu.

Make-up pogreške - 3 Foto: Profimedia

Make-up pogreške - 4 Foto: Profimedia

Problemi ne nastaju samo s puderom. Ponekad želja za dramatičnim pogledom rezultira pretjerano naglašenim sjenilima i teškim make-upom oko očiju. Takvi su se trenuci dogodili Tyri Banks i Sarah Jessici Parker, čiji su lookovi umjesto glamura privukli pažnju zbog pretjerane količine šminke.

Make-up pogreške - 5 Foto: Profimedia

Ni odabir pogrešne nijanse nije rijetkost. Christina Aguilera tijekom svoje karijere nekoliko je puta privukla pozornost upravo zbog pudera koji nije odgovarao njezinu tenu, pa je razlika između lica i ostatka tijela bila itekako vidljiva na fotografijama.

Make-up pogreške - 1 Foto: Profimedia

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Miley Cyrus također se našla na popisu slavnih osoba čiji je make-up izazvao više komentara od same modne kombinacije. Na jednom crvenom tepihu bljeskovi fotoaparata otkrili su tragove pudera u prahu oko usana i duž linije čeljusti, zbog čega je njezin beauty look postao jedan od najspominjanijih make-up gafova te godine.

Make-up pogreške - 2 Foto: Profimedia

Sličnu sudbinu doživjela je i Lindsay Lohan, kojoj je jedno pretjerano rumenilo pokvarilo inače elegantan izgled. Ono što je trebalo osvježiti lice postalo je detalj koji su svi primijetili.

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Sve to pokazuje kako ni milijuni, najbolji stilisti i vrhunski vizažisti nisu garancija savršenog izgleda. Jedna pogreška dovoljna je da fotografija obiđe svijet i ostane zapamćena godinama. Zato vrijedi staro pravilo – u šminkanju je često manje zapravo više.

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