Sin joj se utopio dok ga je čuvao otac, a novim potezom izazvala je snažne reakcije na internetu

Objava poznate influencerice Emilie Kiser povodom Dana očeva izazvala je snažne reakcije na društvenim mrežama, ponovno otvorivši raspravu o tragediji u kojoj je prošle godine izgubila trogodišnjeg sina.

Influencerica Emilie Kiser ponovno se našla u središtu pažnje nakon objave povodom Dana očeva koja je izazvala podijeljene reakcije njezinih pratitelja.

Fotografija ručno izrađene čestitke, potpisane imenima njezina mlađeg sina Teddyja i pokojnog Trigga, otvorila je stare rane vezane uz tragediju koja je prošle godine potresla javnost.

Emilie Kiser - 12 Foto: Instagram

Emilie Kiser - 8 Foto: Instagram

Podsjetimo, trogodišnji Trigg Kiser preminuo je u svibnju 2025. godine nakon nesreće u obiteljskom bazenu u Arizoni. Dječak je pronađen bez svijesti u vodi te je nekoliko dana kasnije podlegao ozljedama u bolnici.

Prema policijskom izvješću, u trenutku nesreće o njemu je brinuo otac Brady Kiser, dok je Emilie bila izvan kuće. Istraga je pokazala da je dječak određeno vrijeme bio bez nadzora te je više minuta proveo u bazenu prije nego što je pronađen.

Emilie Kiser - 6 Foto: Instagram

Emilie Kiser - 4 Foto: Instagram

Povodom Dana očeva Emilie je na društvenim mrežama podijelila fotografiju čestitke s golf tematikom. Na njoj je stajala poruka upućena Bradyju, uz potpis ''Trigg i Teddy''.

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Iako je dio pratitelja u objavi vidio pokušaj očuvanja uspomene na preminulog dječaka, mnogi su smatrali da je korištenje Triggova imena u ovakvom kontekstu neprimjereno, posebno zbog okolnosti njegove smrti.

Emilie Kiser - 3 Foto: Instagram

Komentari ispod objave ubrzo su se pretvorili u raspravu o odgovornosti roditelja i načinu na koji obitelj javno govori o tragediji.

Kritičari su isticali kako je upravo otac bio zadužen za nadzor dječaka u trenutku nesreće te su izrazili nezadovoljstvo činjenicom da ga Emilie javno prikazuje kao uzornog oca. Dio korisnika društvenih mreža zamjerio joj je i što, prema njihovom mišljenju, premalo govori o važnosti sigurnosti djece uz bazene.

Emilie Kiser Foto: Instagram

S druge strane, brojni pratitelji stali su u obranu obitelji, naglašavajući da se radi o roditeljima koji su izgubili dijete te da nitko sa strane ne može u potpunosti razumjeti njihovu bol.

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Iako je policija nakon istrage preporučila podizanje optužnice protiv Bradyja Kisera zbog mogućeg zanemarivanja djeteta, državno odvjetništvo na kraju nije pokrenulo kazneni postupak. Obrazloženje je bilo da nema dovoljno osnove za očekivanje osuđujuće presude na sudu.

Emilie Kiser - 13 Foto: Instagram

Odluka je tada izazvala brojne polemike u američkoj javnosti i medijima.

Samo nekoliko dana prije nove kontroverze Emilie Kiser gostovala je u popularnom podcastu ''On Purpose'', kojeg vodi Jay Shetty.

Njihov razgovor pogledajte OVDJE.

Tijekom razgovora otvoreno je govorila o gubitku sina i procesu tugovanja. Istaknula je kako ju je tragedija naučila koliko se život može promijeniti u samo jednom trenutku te koliko je važno biti prisutan za članove obitelji koji ostaju.

Posebno je govorila o mlađem sinu Teddyju, za kojeg kaže da joj svakodnevno daje snagu da nastavi dalje unatoč nezamislivom gubitku.

Emilie Kiser Foto: Youtube

Nakon smrti sina Emilie je više puta upozoravala roditelje na opasnosti koje vrebaju u blizini bazena. Naglašavala je važnost zaštitnih ograda, plivačkih tečajeva za djecu i stalnog nadzora tijekom boravka uz vodu.

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Iako se i danas suočava s kritikama dijela javnosti, influencerica tvrdi da želi iskoristiti svoju platformu kako bi podigla svijest o sigurnosti djece i spriječila slične tragedije.

Emilie Kiser - 11 Foto: Instagram

Rasprava oko njezine posljednje objave pokazala je da javnost još uvijek nije zaboravila okolnosti koje su dovele do smrti malog Trigga te da svaka nova objava obitelji Kiser i dalje izaziva snažne emocije.

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