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Sin joj se utopio dok ga je čuvao otac, a novim potezom izazvala je snažne reakcije na internetu

Piše K.D., Danas @ 16:34 Celebrity komentari
Emilie Kiser Emilie Kiser Foto: Instagram

Objava poznate influencerice Emilie Kiser povodom Dana očeva izazvala je snažne reakcije na društvenim mrežama, ponovno otvorivši raspravu o tragediji u kojoj je prošle godine izgubila trogodišnjeg sina.

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