Tko je otac Erlinga Haalanda? Svi još pamte skandal s jedne utakmice!

Dok Erling Haaland iz sezone u sezonu ruši rekorde i slovi za jednog od najboljih nogometaša svijeta, malo tko zna da je ljubav prema nogometu naslijedio od oca.

Kad se spomene prezime Haaland, većina će odmah pomisliti na Erlinga – jednog od najboljih napadača današnjice, golgetera Manchester Cityja i norveške reprezentacije. No, mnogo prije nego što je njegov sin počeo rušiti rekorde, nogometnu karijeru gradio je njegov otac, Alf-Inge Håland, bivši norveški reprezentativac i nekadašnji igrač Premier lige.

Alf-Inge Rasdal Håland rođen je 23. studenoga 1972. u Stavangeru, a odrastao je u gradiću Bryneu, gdje je i započeo nogometni put. Već kao tinejdžer debitirao je za Bryne FK, klub iz kojeg će mnogo godina kasnije krenuti i njegov sin Erling.

Erling Haaland - 8 Foto: ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia

Alf-Inge Haaland - 1 Foto: - / imago sportfotodienst / Profimedia

Njegove dobre igre privukle su pažnju engleskih klubova pa je 1993. godine preselio u Nottingham Forest, gdje je započela njegova uspješna epizoda u engleskom nogometu. Nakon četiri godine prešao je u Leeds United, a 2000. godine potpisao je za Manchester City, klub u kojem će dva desetljeća kasnije njegov sin postati svjetska zvijezda.

Za razliku od Erlinga, koji je rođeni golgeter, Alf-Inge bio je poznat kao iznimno pouzdan obrambeni igrač. Igrao je na pozicijama desnog beka i defenzivnog veznog, a treneri su ga cijenili zbog borbenosti, fizičke spremnosti i taktičke discipline. Tijekom karijere upisao je 181 nastup u Premier ligi, dok je za reprezentaciju Norveške odigrao 34 utakmice, uključujući nastupe na Svjetskom prvenstvu 1994. u SAD-u.

Alf-Inge Haaland - 2 Foto: Greig Cowie / Shutterstock Editorial / Profimedia

Alf-Inge Haaland - 3 Foto: - / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

Alf-Inge Håland mnogima je ostao u sjećanju zbog jednog od najpoznatijih sukoba u povijesti Premier lige.

Sve je počelo 1997. godine kada je tijekom utakmice Leeds Uniteda i Manchester Uniteda Roy Keane teško ozlijedio koljeno. Håland je tada, vjerujući da Irac glumi prekršaj, stao iznad njega i poručio mu da ustane. Taj trenutak Keane nije zaboravio.

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Četiri godine kasnije, u gradskom derbiju između Manchester Cityja i Manchester Uniteda, Keane je brutalnim startom pogodio Hålanda i odmah zaradio crveni karton. Kasnije je u autobiografiji priznao da je start bio čin osvete, zbog čega je dodatno kažnjen od Engleskog nogometnog saveza.

Alf-Inge Haaland - 4 Foto: Geoff Martin / imago sportfotodienst / Profimedia

Alf-Inge Haaland - 5 Foto: NTB, NTB / Alamy / Profimedia

Iako se godinama tvrdilo da je upravo taj start završio Hålandovu karijeru, stvarnost je nešto drukčija. Norvežanin je nakon toga odigrao još nekoliko utakmica, a karijeru je zapravo okončala dugotrajna ozljeda drugog koljena koja ga je mučila već neko vrijeme.

Erling nije jedini sportaš u obitelji. Njegova majka Gry Marita Braut bila je uspješna norveška sedmobojka, pa mnogi smatraju da je napadač Manchester Cityja naslijedio sportske gene s obje strane obitelji. Par ima troje djece – Gabrielle, Astora i najmlađeg Erlinga.

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Nakon završetka igračke karijere Alf-Inge nije napustio nogomet. Naprotiv, postao je jedan od najvažnijih ljudi u razvoju svog sina. Bio je uključen u gotovo sve ključne odluke tijekom Erlingove karijere – od odabira klubova, preko transfera u Red Bull Salzburg i Borussiju Dortmund pa sve do dolaska u Manchester City. Mnogi nogometni analitičari smatraju da je upravo iskustvo bivšeg premierligaškog igrača pomoglo Erlingu izbjeći brojne zamke profesionalnog sporta.

Erling Haaland - 6 Foto: Powerpics / Alamy / Profimedia

Postoji i zanimljiva nogometna podudarnost. Erling Haaland rođen je 21. srpnja 2000. u Leedsu, dok je njegov otac igrao u Engleskoj. Dvadesetak godina kasnije upravo je Manchester City, klub za koji je nekoć nastupao Alf-Inge, postao mjesto na kojem će Erling izrasti u jednog od najboljih napadača svijeta.

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