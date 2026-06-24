Tko je pjevač čiji hit posljednjih mjeseci prati BIH nogometaše na svakom koraku?

Denial Ahmetović izgradio je uspješnu glazbenu karijeru, a njegova pjesma "Nema ljubavi dok je Bosna ne rodi" više od deset godina nakon objave postala je jedna od najprepoznatljivijih navijačkih himni reprezentacije Bosne i Hercegovine.

Dok reprezentacija Bosne i Hercegovine posljednjih mjeseci ispisuje jednu od najljepših nogometnih priča u svojoj povijesti, uz navijače se sve češće čuje i pjesma koja je uz "USA" Dubioze kolektiv i "Poljem se širi miris ljiljana" Halida Bešlića postala zaštitni znak Zmajeva.

Stihovi pjesme "Nema ljubavi dok je Bosna ne rodi" odjekuju stadionima, navijačkim zonama i društvenim mrežama, a iza nje stoji pjevač Denial Ahmetović.

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Iako je pjesma objavljena prije više od deset godina, tek je posljednjih mjeseci doživjela novu popularnost te se prometnula u jednu od najprepoznatljivijih navijačkih pjesama Bosne i Hercegovine.

Denial Ahmetović rođen je 26. veljače 1995. godine u Zenici, a odrastao je u Kaknju. Glazbom se počeo baviti još kao dječak, nastupajući na lokalnim manifestacijama i natjecanjima.

Denial Ahmetović - 6 Foto: Instagram Screenshot

Široj javnosti postao je poznat 2013. godine kada je pobijedio u petoj sezoni popularnog glazbenog natjecanja "Zvijezda možeš biti ti" na televiziji Hayat. Njegov snažan vokal i karizma brzo su ga izdvojili među konkurencijom, a pobjeda mu je otvorila vrata profesionalne glazbene karijere.

Samo nekoliko dana nakon pobjede objavio je pjesmu koja će obilježiti njegovu karijeru.

Denial Ahmetović - 2 Foto: Instagram

"Nema ljubavi dok je Bosna ne rodi" objavljena je u travnju 2013. godine. Iza nje stoji provjeren autorski tim – tekst je napisala legendarna Marina Tucaković, dok glazbu i aranžman potpisuje Aleksandar Milić Mili.

Pjesma je od samog početka ostvarila veliki uspjeh među publikom. Kombinacija ljubavne priče, emocija prema domovini i prepoznatljive melodije vrlo brzo ju je pretvorila u jedan od najvećih hitova mladog pjevača.

Denial Ahmetović - 3 Foto: Instagram Screenshot

Denial Ahmetović - 1 Foto: Instagram Screenshot

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Denial je kasnije objasnio kako nije mogao ni zamisliti da će upravo ta pjesma godinama nakon objave dobiti potpuno novo značenje.

Nakon uspjeha nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine i plasmana na Svjetsko prvenstvo, pjesma je ponovno oživjela među navijačima. Društvene mreže preplavili su videi na kojima tisuće navijača pjevaju refren u glas, a pjesma se počela puštati na okupljanjima navijača diljem Europe i Sjedinjenih Američkih Država.

Denial Ahmetović - 5 Foto: Instagram Screenshot

Denial Ahmetović - 2 Foto: Instagram Screenshot

Posebnu težinu dobila je kada su njezini stihovi počeli pratiti reprezentaciju Bosne i Hercegovine na velikim natjecanjima. Mnogi navijači smatraju da pjesma savršeno opisuje emocije koje osjećaju prema svojoj zemlji, bez obzira gdje žive.

Zbog toga ju danas mnogi nazivaju neslužbenom himnom Zmajeva.

Nakon velikog proboja Denial je nastavio nizati hitove i nastupe širom regije. Godine 2014. objavio je svoj prvi album "Cijeli moj svijet", a tijekom karijere publici je predstavio pjesme poput "Zašto život lijepim zovu", "Pa pa", "Lični heroj", "Zli anđeli", "Lijepa ženo" i mnoge druge.

Njegovi spotovi broje milijune pregleda, a i danas je jedan od najpopularnijih pjevača mlađe generacije u Bosni i Hercegovini.

Denial Ahmetović - 4 Foto: Instagram Screenshot

Iako je tijekom karijere snimio brojne uspješne pjesme, teško je pronaći onu koja je ostavila veći trag od "Nema ljubavi dok je Bosna ne rodi". Ono što je počelo kao glazbeni hit danas je postalo simbol zajedništva bosanskohercegovačkih navijača.

Dok reprezentacija Bosne i Hercegovine nastavlja svoj put na najvećoj nogometnoj pozornici, jedno je sigurno – gdje god igraju Zmajevi, među navijačima će se čuti i glas Deniala Ahmetovića.

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