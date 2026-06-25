Tatjana Jurić javila se iz Toronta, s posebnom osobom bodrila je Vatrene!

Dok je hrvatska reprezentacija igrala u Torontu, na tribinama nije nedostajalo poznatih hrvatskih lica, među njima bila je i Tatjana Jurić.

Radijska i televizijska voditeljica Tatjana Jurić ovih dana boravi u Kanadi, gdje nije propustila priliku uživo podržati hrvatsku nogometnu reprezentaciju.

Na stadion u Torontu stigla je odjevena u prepoznatljive hrvatske kockice, a atmosferu s tribina podijelila je sa svojim pratiteljima na Instagramu. Uz fotografiju na kojoj pozira nasmijana među tisućama navijača, otkrila je koliko ju je dirnuo poseban trenutak prije početka susreta.

Tatjana Jurić Foto: Instagram

''Slušati himnu na stadionu u Torontu gledajući svoju obitelj u Kanadi sa suzama u očima: neopisivo'', napisala je Tatjana uz objavu.

U Toronto je otputovala s nećakinjom Zojom.

Tatjaninu objavu pogledajte OVDJE.

Tatjana Jurić Foto: PR

Tatjana Jurić - 8 Foto: PR

Pogledaji ovo Nekad i sad Od Vico iz "Rebeldea" do kraljice sapunica: Njezina popularnost ne jenjava već dva desetljeća

U komentarima su joj se javili brojni pratitelji koji su podijelili njezine osjećaje i pohvalili je zbog podrške hrvatskoj reprezentaciji.

Tatjana Jurić Foto: PR

Tatjana je tako još jednom pokazala da se hrvatske boje s ponosom nose i daleko od domovine, a navijačka atmosfera u Torontu pružila joj je uspomenu koju, sudeći prema njezinim riječima, neće tako lako zaboraviti.

Tatjana Jurić Foto: PR

Pogledaji ovo Zanimljivosti Znate li tko je otac BiH vratara? S Vatrenima je postigao najveći uspjeh u karijeri!

Senidah otvorila dušu u podcastu "Nema labavo by IN Magazin": Progovorila o obitelji, ljubavi i koncertu u Areni Zagreb!

1/12 >> Pogledaji ovu galeriju +7 Celebrity Ovaj mladić jedan je od najtraženijih harmonikaša u Hrvatskoj: ''Privilegija je raditi posao koji voliš''

1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 Zanimljivosti Tko je pjevač čiji hit posljednjih mjeseci prati BIH nogometaše na svakom koraku?

