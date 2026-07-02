Partnerica Dine Drpića ostavila javnu poruku Nives Celzijus, ovo govori sve o njihovu odnosu

Nives Celzijus još je jednom pokazala da s bivšim suprugom Dinom Drpićem ima odličan odnos, a simpatična razmjena komentara s njegovom djevojkom Ines Katarinom Sušom otkrila je da su njih dvije također u vrlo dobrim odnosima.

Iako su brak ostavili iza sebe, Nives Celzijus i Dino Drpić dokaz su da se nakon razvoda mogu njegovati korektni, pa čak i prijateljski odnosi. Tome u prilog ide i najnovija objava spisateljice, pjevačice i influencerice, 44-godišnje Nives Celzijus, koja je na Instagramu pokazala kako se brine o vrtu svoga bivšeg supruga.

Naime, umirovljeni nogometaš Dino Drpić otputovao je na more sa svojom djevojkom Ines Katarinom Sušom, a prije odlaska zamolio je bivšu suprugu da mu zalijeva voće i povrće.

"Evo, da pokažem ljudima čime se Drpić bavi u posljednje vrijeme. Uzgaja krastavce, malo salate, ovdje vidimo paradajzić, a tu su i jagodice", govorila je Nives kroz smijeh dok je obilazila vrt. U jednom je trenutku ubrala i kušala jagodu, a zatim dodala:

"On je na moru i delegirao me da brinem o biljkama, a vidim da će mi već prigovarati za ovo žutilo na rajčicama", našalila se prije nego što je zalila biljke.

Nives Celzijus i Taisha Drpić - 5 Foto: Instagram

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Posebnu pažnju privukli su komentari ispod objave koji su pokazali da Nives nije u dobrim odnosima samo s bivšim suprugom već i s njegovom sadašnjom partnericom. Naime, javila se i Ines Katarina Suša te joj uputila simpatičnu poruku.

"Kad smo otišli, rajčice se još nisu crvenjele, tako da lijepo brinete o bašti... Bravo", napisala je Ines, a njezin komentar dodatno je potvrdio da između nje i Nives nema nikakve zle krvi.

Dino Drpić i Nives Celzijus - 3 Foto: Biljana Gaurina/Cropix

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Za Dininu partnericu riječi hvale imala je i Taisha Drpić, kći Nives i Dine. Naime, Ines je bila i na njezinoj maturalnoj zabavi, a što je Taisha tada napisala, pročitajte OVDJE.

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