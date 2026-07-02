Tragična vijest koja je nogometni svijet zavila u crno, poginuo je samo 11 dana nakon vjenčanja

Portugalci će protiv Hrvatske igrati s posebnom emocijom jer ih utakmica na Svjetskom prvenstvu vraća na jednu od najtužnijih obljetnica u povijesti njihove reprezentacije.

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju u noći na petak očekuje jedna od najvažnijih utakmica na Svjetskom prvenstvu. Vatreni će u osmini finala odmjeriti snage s Portugalom, no za momčad Roberta Martíneza ovaj će dvoboj imati i posebno emotivnu dimenziju.

Naime, utakmica se igra na prvu godišnjicu smrti portugalskog reprezentativca i zvijezde Liverpoola Dioga Jote, čija je tragična pogibija prošlog ljeta potresla cijeli nogometni svijet. Portugalci ne skrivaju da će upravo njemu posvetiti večerašnji nastup, a san o osvajanju svjetskog naslova žele pretvoriti u najveću moguću počast svom prerano preminulom suigraču.

Diogo Jota poginuo je 3. srpnja 2025. godine u prometnoj nesreći na autocesti A-52 u španjolskoj pokrajini Zamora. U automobilu je bio i njegov mlađi brat André Silva, također profesionalni nogometaš, koji je također izgubio život. Prema rezultatima istrage, njihov je Lamborghini tijekom pretjecanja doživio puknuće gume, nakon čega je sletio s ceste i zapalio se. Obojica su preminula na mjestu nesreće.

Diogo Jota - 2 Foto: Afp

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Tragedija je bila još potresnija jer je Jota samo 11 dana ranije oženio svoju dugogodišnju partnericu Rute Cardoso, s kojom je imao troje djece. Njihova ljubavna priča dirnula je mnoge, a vijest o njegovoj smrti izazvala je val suosjećanja diljem svijeta.

Diogo Jota Foto: Instagram

Portugal od tada na svakom okupljanju čuva uspomenu na svog suigrača. Izbornik Roberto Martínez rekao je kako je Jota i dalje prisutan u mislima reprezentacije te da svaki trening i svaka utakmica nose njegov duh.

Diogo Jota i Rute Cardoso Foto: Instagram

"Želimo osvojiti Svjetsko prvenstvo za njega. Ovo je Diogova utakmica. On je i dalje dio ove momčadi i njegova želja za pobjedom i dalje nas vodi", poručio je portugalski izbornik uoči dvoboja s Hrvatskom, prenosi Marca.

Diogo Jota Foto: Profimedia

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Ljubavnu priču Dioga i Rute čitajte OVDJE.

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