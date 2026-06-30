Veliki intervju s Laurom Gnjatović: "Suludo je uspoređivati titulu misice s poslom u kojem odgovaraš za nečiji život"

Dok je javnost poznaje kao Miss Universe Hrvatske 2025., Laura Gnjatović svaki dan donosi odluke koje mogu značiti razliku između života i smrti. Umjesto glamura, njezina svakodnevica ispunjena je radom u hitnoj medicinskoj službi, a uz poslovne obveze privodi kraju studij sestrinstva i planira vjenčanje. Za naš portal je otvoreno progovorila o životu iza krune, predrasudama, ljubavi i izazovima s kojima se susreće.

Laura Gnjatović, Miss Universe Hrvatske 2025., nije tipična misica. Dok je javnost poznaje po modnim pistama i izborima ljepote, njezina svakodnevica izgleda potpuno drukčije. Radi u hitnoj medicinskoj službi, završava studij sestrinstva i priprema se za vjenčanje.

U velikom intervjuu za naš portal progovorila je o poslu koji nosi najveću odgovornost, predrasudama prema misicama, ljubavi i planovima za budućnost.

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Na prvi pogled čini se da su svijet izbora ljepote i hitna medicinska služba dvije potpuno različite stvarnosti. Ipak, Laura uspješno balansira između njih, a otkrila nam je što joj predstavlja veću odgovornost – nositi krunu Miss Universe Hrvatske ili raditi posao u kojem se odlučuje o ljudskim životima.

"I jedan i drugi posao nose svojevrsnu odgovornost, ali suludo bi bilo uspoređivati posao u kojem maltene snosiš odgovornost za nečiji život s poslom koji nosi titula Miss Universe Hrvatske. U oba slučaja morate biti spremni na rad s ljudima te stajati iza svojih odluka i riječi, samo ste u slučaju jedne misice odgovorni samo za sebe, a kao medicinska sestra na hitnoj pomoći za desetke pacijenata dnevno."

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Laura Gnjatović Foto: Profimedia

Nakon osvajanja titule život joj se u mnogočemu promijenio, no na poslu je odlučila ostati što neprimjetnija. Ipak, priznaje da je pojedini pacijenti prepoznaju čak i preko telefona.

"Baš radi toga sam odabrala biti dispečer u prijavno-dojavnoj jedinici hitne pomoći, da ostanem nezapažena i da ne stvaram dodatni bespotrebni fokus i pritisak kolegama na terenu haha, iako, nekolicina koji znaju da sam se vratila su me prepoznali i preko telefona, naglasak je teško sakriti", priznala nam je Laura.

Rad u hitnoj pomoći svakodnevno donosi teške situacije. Pitali smo je postoji li prizor koji joj je posebno ostao urezan u sjećanje.

"Vremenom sam naučila potisnuti sve prizore i hitnoće na koje sam nailazila, ali najgori prizori su mi teške prometne nesreće, pogotovo one gdje sudjeluju motociklisti, ali i djeca. Tu dan danas imam najveći, ali onaj zdravi strah kod postupanja s njima."

Laura Gnjatović - 2 Foto: In Magazin

Osim što se nosi s izazovima svog poziva, Laura se često susreće i s predrasudama koje prate titulu misice. Otkrila nam je koliko joj je teško ostati svoja kada je ljudi procjenjuju isključivo prema izgledu.

"Predrasude svi imamo, netko javno, netko potajno, ali ne osuđujem te ljude. To je nešto što postoji predugo da bi se tako brzo iskorijenilo. Veći mi je fokus bio smanjiti broj istih ili barem nekolicini ljudi dokazati suprotno, a povratnu informaciju sam dobila - pozitivnu."

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Postoji jedan stereotip koji bi, kaže, najradije zauvijek izbrisala.

"Najveći stereotip koji bih voljela izbrisati jest da su misice samo lijepo lice. Ljepota može otvoriti neka vrata, ali karakter, rad, obrazovanje i vrijednosti određuju tko si kao osoba. Među natjecateljicama ima liječnica, poduzetnica, sportašica, znanstvenica i žena koje svojim radom svakodnevno doprinose zajednici. Voljela bih da ljudi prvo vide našu priču, trud i utjecaj koji želimo ostvariti, a tek onda krunu ili izgled."

Laura Gnjatović, Miss Universe Hrvatske Foto: Afp

Na svjetskom izboru ljepote doživjela je mnogo nezaboravnih trenutaka, no jedan ju je posebno iznenadio.

"Kroz posao sam se nagledala svega i svačega, tako da me rijetko što može izbaciti iz takta, ali ako govorimo o situaciji koja me šokirala, onda je to definitivno proglašenje pobjednice, ni zbog čega nego zbog međusobnih predviđanja i apsolutne uvjerenosti u drugu pobjednicu", iskreno nam je priznala.

Iako je konkurencija bila velika, među natjecateljicama su se rodila i lijepa prijateljstva.

"Hvala svima još jednom na ogromnoj ljubavi i podršci koju sam dobila tijekom tog putovanja. Što se tiče naših međusobnih odnosa, uvijek postoji netko tko će vam se svidjeti malo više ili malo manje, ali nije bilo toliko vremena za negativu. Moje najdraže su bile moja Slovenka, Gvajanka, Kostarikanka, Kubanka i Bjelokoščanka."

Laura Gnjatović - 17 Foto: Instagram

Laura Gnjatović - 16 Foto: Instagram

Na pitanje ima li nesigurnosti koje bi iznenadile javnost, Laura odgovara vrlo iskreno.

"Lagala bih kad bih rekla da nemam neke svoje nesigurnosti, ali biti preopterećen izgledom tijela umjesto duše je jedna od plitkijih stvari koja čovjeka može zadesiti."

Dotaknuli smo se i životnih prioriteta. Bi li danas, s iskustvom koje ima, između ljubavi i velike karijerne prilike odabrala isto kao prije nekoliko godina?

"Vjerujem da bih prije nekoliko godina posrnula za karijerom glavom bez obzira, a sad bih se dva puta zapitala, mada ljubav već imam pa ne bih morala birati."

Laura Gnjatović - 2 Foto: Instagram

Svoj ljubavni život većinom drži podalje od očiju javnosti, a smatra da upravo u tome leži dio tajne uspješne veze.

"Pa možda i je, mislim svakako ni nemam previše za podijeliti kad se radi obaveza često i mimoilazimo, vjerojatno zato više cijenimo trenutke kad smo skupa. Kažu da što ljudi ne znaju, ne mogu upropastiti."

Laura je odrasla između Zadra i Dubrovnika, a oba grada smatra svojim domom. Otkrila nam je i bi li se zbog ljubavi ponovno odlučila na preseljenje.

"Zadar i Dubrovnik. Gdje god da odem znam da se neću izgubiti i da uvijek imam svoj krug ljudi koje volim i koji mene vole. Iako bih možda voljela malo češće biti u Zadru zbog svoje obitelji, Grad me dosta dobro utješi. Uvijek bih se preselila zbog ljubavi jer ipak mislim da što god se napravi iz ljubavi, teško može završiti loše."

Laura Gnjatović - 2 Foto: Josip Mikacic/Pixsell

Ne krije ni da je sretno zaručena, a za Showbuzz je otkrila i prve detalje o vjenčanju koje s nestrpljenjem iščekuje.

"Da, Bogu hvala jesam. Pa još uvijek je sve u procesu planiranja, a za sada možemo samo reći da se nadamo jednom lijepom tradicionalnom vjenčanju."

Laura Gnjatović i Filip Vujičić - 1 Foto: Damir Skomrlj / CROPIX

Za kraj smo je pitali vidi li se jednog dana potpuno u javnom životu ili će ipak ostati vjerna svom pozivu u medicini.

"Nikad ne mogu znati što život nosi. Svatko od nas se na svoj način bori za svoje mjesto pod suncem tako da ta opcija nikad nije isključena, mada je veća vjerojatnost da se većina ipak zadrži za samo naša četiri zida", zaključila je Laura Gnjatović za Showbuzz.

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