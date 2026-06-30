Pretraži
Zovu ga iz cijele Hrvatske

Od Fiće koji je preživio rat do Stojadina s posebnom pričom: Upoznajte Zvonka koji će vas vratiti u ljepša vremena

Piše Patricia Novaković/I.G., Danas @ 19:40 inMagazin komentari
Posavske kuće - 3 Posavske kuće - 3 Foto: In Magazin

U sljedećoj priči upoznat ćete gospodina Zvonka. Zovu ga iz cijele Hrvatske kako bi kupili njegove oldtimere, ali njegov je odgovor uvijek isti - ne prodajem. On je čovjek koji je okružen poviješću, a zašto kaže da je ona čuvarica njegova života? Naša Patricia Novaković donosi vam priču koja će vas vratiti u neka ljepša vremena.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
''Voicemails for Isabelle'' - Film koji je godinama je čekao realizaciju
godinama skupljao prašinu
Priča o filmu koji je osvojio svijet: Od odbačenog scenarija do najvećeg hita
Od Fiće koji je preživio rat do Stojadina s posebnom pričom. Donosimo priču o Zvonkovoj kolekciji, koja je mnogo više od hobija.
Zovu ga iz cijele Hrvatske
Od Fiće koji je preživio rat do Stojadina s posebnom pričom: Upoznajte Zvonka koji će vas vratiti u ljepša vremena
Tko je Céline Dept?
živi svoj san
Tko je influencerica koja snima s najvećim nogometnim zvijezdama? Prati je osam milijuna ljudi!
Meri Goldašić uživala na spektaklu Bad Bunnyja
nije propustila spektakl
Naša influencerica otišla na koncert trenutačno najpopularnijeg glazbenika na svijetu
Brooks Nader pauzu od snimanja novog Baywatcha iskoristila je za posjet Hrvatskoj
stigla jahtom
Atraktivna zvijezda novog Baywatcha uživa u Hrvatskoj, u ovom gradu nije mogla sakriti oduševljenje!
Ovako Ronaldova Georgina zaista izgleda u kupaćem kostimu, uhvatili ju paparazzi
gušta u miamiju
Ovako Ronaldova Georgina zaista izgleda u kupaćem kostimu, uhvatili ju paparazzi
Ana Maslać Plenković u posjetu Drinovcu
privukla svu pozornost
Supruga premijera Andreja Plenkovića pojavila se u haljini koju je prije nje nosila belgijska prijestolonasljednica
Udala se pjevačica Lana Kos
''nevjerojatan vrtlog emocija''
Hrvatska pjevačka diva udala se za 41 godinu starijeg partnera, zajedno su više od 10 godina
Ljubavna priča Marka i Iris Livaje
u jeku skandala
Kako je počela ljubavna priča Marka i Iris Livaje? Zajedno su već više od desetljeća
Je li otkriven identitet djevojke Jakova Jozinovića?
ljubavni misterij
Fanovi uvjereni da Jakov Jozinović ljubi poznatu pjevačicu: Obrisani video pokrenuo lavinu nagađanja!
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Dijete koje je umrlo u Istri ipak nije palo s bicikla: Policija objavila detalje istrage
nije mu bilo spasa
Dijete koje je umrlo u Istri ipak nije palo s bicikla: Policija objavila detalje istrage
Stižu drastične kazne za prekršaje u prometu, sudovi ih više neće moći smanjivati
DRASTIČNE PROMJENE
Država kreće u žestoki obračun s vozačima: Kazne lete u nebo, evo tko je prvi na udaru
Strava u obiteljskoj kući: Majka ih stavila na spavanje, blizanke pronađene mrtve
tragedija u Francuskoj
Strava u obiteljskoj kući: Majka ih stavila na spavanje, blizanke pronađene mrtve
show
Ovako Ronaldova Georgina zaista izgleda u kupaćem kostimu, uhvatili ju paparazzi
gušta u miamiju
Ovako Ronaldova Georgina zaista izgleda u kupaćem kostimu, uhvatili ju paparazzi
Ana Maslać Plenković u posjetu Drinovcu
privukla svu pozornost
Supruga premijera Andreja Plenkovića pojavila se u haljini koju je prije nje nosila belgijska prijestolonasljednica
Udala se pjevačica Lana Kos
''nevjerojatan vrtlog emocija''
Hrvatska pjevačka diva udala se za 41 godinu starijeg partnera, zajedno su više od 10 godina
zdravlje
Zašto neki ljudi izgore na suncu već nakon 15 minuta, a drugi ne?
Pokrovitelj STADA
Zašto neki ljudi izgore na suncu već nakon 15 minuta, a drugi ne?
Tihi signali loše probave koje većina ignorira – i kako ih tijelo pokušava upozoriti
POKROVITELJ DONAT
Tihi signali loše probave koje većina ignorira – i kako ih tijelo pokušava upozoriti
Mnogi Hrvati ovo rade tijekom kupanja u jezeru, a mogu se zaraziti parazitima!
Oprez!
Mnogi Hrvati ovo rade tijekom kupanja u jezeru, a mogu se zaraziti parazitima!
zabava
"Dajte joj povišicu!": Osvojila svijet šaljivim objavama o Lošinju, a sad je nadmašila i samu sebe
Ponos Velog Lošinja
"Dajte joj povišicu!": Osvojila svijet šaljivim objavama o Lošinju, a sad je nadmašila i samu sebe
Idilična plaža puna je prijetnji, pokazala zašto se tamo nitko ne kupa
Čovječe…
Idilična plaža puna je prijetnji, pokazala zašto se tamo nitko ne kupa
Prizor izbornika Dalića izazvao lavinu komentara, na što je vas podsjetila ova poza?
LOL
Prizor izbornika Dalića izazvao lavinu komentara, na što je vas podsjetila ova poza?
tech
Fascinantna sposobnost 17-godišnjakinje oduševila znanstvenike: Takvih je ljudi tek stotinjak na svijetu
Neki bi joj zavidjeli
U strahu da ne ispadne čudna samo je obitelji priznala što može. Znanstvenici oduševljeni: "Takvih ima samo 100"
sport
Ovo je sastav Hrvatske za utakmicu protiv Portugala na Svjetskom prvenstvu
veliki ispit
Ovo je sastav Hrvatske za utakmicu protiv Portugala na Svjetskom prvenstvu
Slomio se nakon ispadanja Njemačke: "Ovo je moj drugi SP, oba sam upropastio. Oprostite"
Ovo ga je dotuklo
Slomio se nakon ispadanja Njemačke: "Ovo je moj drugi SP, oba sam upropastio. Oprostite"
Bild nakon debakla Njemačke: "Ponovno smo se osramotili! Samo nas jedan čovjek sada može spasiti"
Žestoke reakcije
Nijemci su bijesni: "Svijet nam se smije! Samo nas jedan čovjek sada može spasiti"
tv
Tajne prošlosti: Nije joj jasno kako su se vrata otvorila
TAJNE PROŠLOSTI
Nije joj jasno kako su se vrata otvorila
Crno more: Odlazi, a odlučila je i kada
CRNO MORE
Crno more: Odlazi, a odlučila je i kada
Tajne prošlosti: Napunila je čašu - nije joj jasno što se događa
TAJNE PROŠLOSTI
Tajne prošlosti: Napunila je čašu - nije joj jasno što se događa
putovanja
Najbolje europske pizzerije 2026. 50 Top Pizza
50 Top Pizza
Objavljen je popis najboljih pizzerija u Europi – jedna se nalazi i u Hrvatskoj
Hrvatski Havaji: Duga pješčana plaža koja je proglašena jednom od najljepših na svijetu
Sakarun
Hrvatski Havaji: Duga pješčana plaža koja je proglašena jednom od najljepših na svijetu
Tjedni jelovnik ljetna jela od 29.6. do 4.7. 2026.
Tjedni jelovnik
7 laganih i finih jela za svaki dan ovoga tjedna – kad je vani jako vruće
novac
Ovo je 50 najbogatijih američkih obitelji. Rockefellerovi na dnu, Trumpovi nisu ni blizu
Deset novih na ljestvici
Ovo je 50 najbogatijih američkih obitelji. Rockefellerovi na dnu, Trumpovi nisu ni blizu
Stručnjak upozorava: Naše zgrade su građene za prošlo stoljeće, evo zašto će prve stradati u idućoj oluji
Fizika vjetra
Stručnjak upozorava: Naše zgrade su građene za prošlo stoljeće, evo zašto će prve stradati u idućoj oluji
Kinezi u Srbiji iskopali rekordnu količinu zlata i sve prodali jednom kupcu
Cijena, prava sitnica
Kinezi u Srbiji iskopali rekordnu količinu zlata i sve prodali jednom kupcu
lifestyle
Ana Maslać Plenković u elegantnoj haljini brenda Destree
ELEGANTNO IZDANJE
Haljina Ane Maslać Plenković profinjena je, jednostavna i stvorena za ljeto - a nose je i princeze
Recept za kremasti kolač s borovnicama
PREFINO!
Ne treba vam pećnica za ovaj kremasti kolač s borovnicama, bolji je od cheesecakea
Kolač mjeseca lipnja: Kolač s grizom i višnjama
Kolač mjeseca
Dobro ga ohladite i uživajte: Kolač mjeseca je kolač s višnjama i grizom
sve
Ovo je sastav Hrvatske za utakmicu protiv Portugala na Svjetskom prvenstvu
veliki ispit
Ovo je sastav Hrvatske za utakmicu protiv Portugala na Svjetskom prvenstvu
Slomio se nakon ispadanja Njemačke: "Ovo je moj drugi SP, oba sam upropastio. Oprostite"
Ovo ga je dotuklo
Slomio se nakon ispadanja Njemačke: "Ovo je moj drugi SP, oba sam upropastio. Oprostite"
Ovako Ronaldova Georgina zaista izgleda u kupaćem kostimu, uhvatili ju paparazzi
gušta u miamiju
Ovako Ronaldova Georgina zaista izgleda u kupaćem kostimu, uhvatili ju paparazzi
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene