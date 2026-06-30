Od Fiće koji je preživio rat do Stojadina s posebnom pričom: Upoznajte Zvonka koji će vas vratiti u ljepša vremena

U sljedećoj priči upoznat ćete gospodina Zvonka. Zovu ga iz cijele Hrvatske kako bi kupili njegove oldtimere, ali njegov je odgovor uvijek isti - ne prodajem. On je čovjek koji je okružen poviješću, a zašto kaže da je ona čuvarica njegova života? Naša Patricia Novaković donosi vam priču koja će vas vratiti u neka ljepša vremena.

Danas nas je put odveo do gospodina Zvonka, koji već 69 godina strastveno skuplja stare i unikatne stvari. A svoj dan započinje umivanjem ispred kuće, baš kao nekada, zatim se vozi do svoje druge kuće iz 1972.godine koju će kako kaže, ipak morati prodati jer mu zdravlje više ne dopušta novu obnovu.

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Na dvorištu ima više od 16 automobila, uključujući i oldtimere zbog kojih ga ljudi zovu iz cijele Hrvatske, no Zvonko Srdović sve ih redom odbija prodati, jer svakog dana vozi drugo vozilo, pa čak i jedan od prvih Tomosa s dvije brzine, kakvog su si nekad mogli priuštiti samo imućniji ljudi.



''Ja sam to otkupio, bio je u dosta lošem stanju, skoro pa propao, i onda sam ga obnovio. To me zanima, to volim obnavljanje i u oldtimer klubu Ivanić Grad sam'', priča nam Zvonko Srdović.

A priča nebi bila potpuna bez žutog Fiće. No, ovaj nije bilo kakav - ovaj je preživio rat i među rijetkima iz njega izašao potpuno netaknut.



''Fićo, pa to je auto mog života, jer nekad dok sam bio mlad, nismo si ništa drugo mogli priuštiti, a nije ni bilo nego Fićo, pa sam eto i gledao sad da Fiću kupim negdje u dosta dobrom stanju. Bio je u ok stanju dok sam ga našao, ali sam opet morao dosta obnavljati, a našao sam ga u Slunju od kuda mi je i supruga''.

Među ljubimcima nalazi se i legendarni Stojadin, Zastava 101 iz 1971.godine. Ovaj je automobil obilježio generacije vozača diljem bivše Jugoslavije. No, upravo ova Zastava nosi posebnu priču, naime na krovu ga krasi nesvakidašnja prtljaga koja privlači poglede gdje god da se pojavi.



''To je kofer od mog tate, a on je nakad s tim išao u vojsku, davne 20-te, 25-te. I to je bio baš taj pleteni kofer od šiblja''.

Dvije identične kuće, no samo je jedna obnovljena i to potpuno vlastitim rukama. A kako nam kaže Zvonko, za vrijeme i novac uložen u obnovu, mogao je bez problema kupiti novu kuću, ali srce je ipak odabralo ono što voli.

''A čujte, na kuci nam je najteže bilo obnoviti ju iznutra, jer se baš sve trebalo raditi ručno, tu ne mogu strojevi, a majstora za ono vrijeme nije bilo toliko i nismo mogli platiti pa smo većinu ja i supruga to sami svojim rukama''.

Nedavno se oporavio od teške operacije, no Zvonko ne usporava. Jedini trenutci kada nakratko zastane su oni uz zvuk gramofonskih ploča.

''To su ploče penkale, sve je original i volim tako to poslušati ponekad''.

Među stvarima koje brižno čuva, nalaze se i tatine školske bilježnice iz 1921.godine, kada su se pohađala samo 4 razreda. Tu je i stara vaga, drvena škrinja izrađena bez ijednog čavla. A da imanje bude potpuno, ne nedostaje ni stari traktor. No, ponekad nema baš podršku obitelji kakvu bi želio.

''Pa kažu da mi to nije dobro, da nemam od toga nikakve koristi, da gubim vrijeme i svoje zdravlje, da šta će mi to i nek to dam u stari otpad, ali vidite to je volja, želja i stvarno volja''.

Kada smo ga pitali što će sa stvarima kada ih više ne bude mogao obnavljati, samo je kroz osmijeh odgovorio kako će ih možda jednog dana pokloniti muzeju. Ali ne još. Jer za Zvonka ovo nisu samo stari predmeti i automobili, ovo je njegov život, njegovo vrijeme, njegove uspomene. Njegovo sve.

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