Tko je influencerica koja snima s najvećim nogometnim zvijezdama? Prati je osam milijuna ljudi!

Céline Dept jedna je od najpoznatijih sportskih kreatorica sadržaja na svijetu, proslavila se nogometnim videima i suradnjama sa zvijezdama poput Lionela Messija i Cristiana Ronalda te danas okuplja desetke milijuna pratitelja na društvenim mrežama.

Dok većina influencera sanja o suradnji s poznatim sportašima, Céline Dept uspjela je ostvariti ono o čemu mnogi mogu samo maštati.

Belgijska kreatorica sadržaja danas redovito snima videe s najvećim nogometnim imenima poput Lionela Messija, Cristiana Ronalda, Kyliana Mbappéa, Erlinga Haalanda i Judea Bellinghama, a na društvenim mrežama prati je više desetaka milijuna ljudi.

Rođena je 8. prosinca 1999. u Belgiji, a prije nego što je postala jedna od najpoznatijih sportskih influencerica, bavila se nogometom. Igrala je za belgijske klubove i od malih nogu pokazivala veliku ljubav prema sportu koji će joj kasnije potpuno promijeniti život.

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Prvi veći uspjeh na društvenim mrežama ostvarila je objavljujući zabavne nogometne izazove i trikove, a ubrzo joj se pridružio partner Michiel Callebaut. Njih dvoje zajedno stvaraju sadržaj za TikTok, YouTube i Instagram, gdje svakodnevno okupljaju milijune pregleda.

Njihovi videi razlikuju se od klasičnog influencerskog sadržaja jer često uključuju profesionalne nogometaše i velike sportske događaje. Zahvaljujući tome Céline je surađivala s FIFA-om, UEFA-om te brojnim europskim velikanima, a redovita je gošća Svjetskih i Europskih prvenstava te završnica Lige prvaka.

Osim izazova i zabavnih videa, poznata je po tome što svojim pratiteljima donosi sadržaj iza kulisa najvećih nogometnih događaja. Upravo joj je autentičan pristup pomogao da postane jedno od najprepoznatljivijih lica digitalnog sportskog svijeta.

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Iako je većina njezine publike prati zbog nogometa, Céline često dijeli i trenutke iz privatnog života te putovanja s Michielom, s kojim je godinama u vezi. Par se smatra jednim od najuspješnijih kreatorskih tandema u Europi.

Danas Céline Dept nije samo influencerica nego i jedno od najutjecajnijih imena u svijetu sportskog sadržaja na društvenim mrežama. Kombinacijom ljubavi prema nogometu, kreativnosti i neposrednog pristupa izgradila je globalnu publiku, a svaki njezin novi video u kratkom vremenu prikupi milijune pregleda.

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