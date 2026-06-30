Nježna objava Nike Fleiss podsjetila je na teško razdoblje o kojem je iskreno progovorila

Nakon razdoblja koje joj je donijelo brojne izazove, Nika Fleiss danas s osmijehom dijeli trenutke koje provodi sa svojim sinom.

Bivša hrvatska skijašica Nika Fleiss posljednjih mjeseci često dijeli trenutke iz privatnog života, a jasno je da joj je najveća životna radost jednogodišnji sin Val, kojeg je prošlog ljeta dobila s partnerom Viliamom Berkovićem.

Nika Fleiss Foto: Screenshot

Na društvenim mrežama objavila je novu fotografiju mališana uz nježnu poruku: ''Sporo rasti, mala vrbo'', dok je nekoliko dana ranije podijelila i zajednički trenutak sa sinom te svojom majkom Biserkom Fleiss, uz poznatu misao: ''Majka je osoba koja može zamijeniti sve druge, ali nju ne može zamijeniti nitko.''

Objave pogledajte OVDJE.

Nika Fleiss - 1 Foto: Instagram

Iako danas zrači srećom, put do bezbrižnog uživanja u majčinstvu nije bio nimalo lagan. Početkom godine otvoreno je progovorila o traumatičnom porodu i psihičkim izazovima koji su uslijedili nakon dolaska sina na svijet.

Nika Fleiss - 2 Foto: Instagram

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Gostujući u podcastu ''Mame kod Lane'', ispričala je kako je željela roditi prirodnim putem, no porod se zakomplicirao pa su liječnici morali hitno reagirati. Zbog odvajanja posteljice završila je na hitnom carskom rezu, a liječnički tim imao je svega nekoliko minuta za spas bebe.

Nakon poroda suočila se i s teškim emocionalnim razdobljem. Iskreno je priznala da se svakodnevno preispitivala kao majka te da ju je pratio snažan osjećaj krivnje, iako nije imala crne misli. Otkrila je kako je često mislila da nešto radi pogrešno te da se sinu više puta dnevno ispričavala zbog vlastitih nesigurnosti.

Nika Fleiss Foto: Screenshot

U tim trenucima najveći oslonac bili su joj partner i obitelj, čiju je podršku više puta istaknula kao ključnu u oporavku.

Nakon Valova rođenja Nika je na Instagramu podijelila i emotivnu posvetu sinu i partneru, napisavši da je upravo dolazak njihova dječaka ispunio sve ono što je godinama priželjkivala.

Nika Fleiss - 3 Foto: Instagram

Čini se kako je najteže razdoblje sada iza nje, a njezine objave jasno pokazuju da danas uživa u svakom trenutku koji provodi sa sinom.

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