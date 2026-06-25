Znate li kako je Ronaldo zaprosio Georginu? Jedan je detalj zatajio od javnosti

Ronaldo i Georgina upoznali su se 2016. godine u Gucci trgovini u Madridu, gdje je ona radila kao prodavačica. Od tada su zajedno prošli brojne životne izazove, osnovali veliku obitelj i danas žive u Rijadu.
Cristiano Ronaldo i Georgina Rodríguez već gotovo deset godina slove za jedan od najpoznatijih i najstabilnijih parova na svijetu. Upoznali su se 2016. godine dok je portugalski nogometaš igrao za Real Madrid, a od tada su zajedno prošli brojne životne prekretnice – od selidbi u Torino, Manchester i Rijad do stvaranja velike obitelji.3 vijesti o kojima se priča krv nije voda Znate li tko je otac BiH vratara? S Vatrenima je postigao najveći uspjeh u karijeri! kontroverzna objava Sin joj se utopio dok ga je čuvao otac, a novim potezom izazvala je snažne reakcije na internetu Hit među navijačima Tko je pjevač čiji hit posljednjih mjeseci prati BIH nogometaše na svakom koraku?
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Njihovu je ljubav dodatno učvrstila i velika tragedija 2022. godine, kada su izgubili sina Angela. Danas zajedno odgajaju dvije kćeri, Alanu Martinu i Bellu Esmeraldu, dok Ronaldo iz prijašnjih veza ima još troje djece – Cristiana Jr.-a, Evu i Matea.
U razgovoru s Piersom Morganom Ronaldo je otkrio dosad nepoznate detalje o prosidbi Georgine te priznao da se ne smatra romantičnim muškarcem, iako je upravo jedan obiteljski trenutak promijenio sve.
Georgina Rodriguez i Cristiano Ronaldo - 1 Foto: Instagram
"Nisam romantičan tip, ali moje su me kćeri inspirirale da zaprosim ženu svog života", rekao je. Pogledaji ovo Zanimljivosti Navijači Zmajeva ga sve više obožavaju: Sa samo 21 godinom ostvario je san mnogih nogometaša
Prisjetio se kako se sve dogodilo oko jedan sat iza ponoći.
"Kćeri su spavale u krevetu. Jedan prijatelj dao mi je prsten, a moje dvije kćeri rekle su: 'Tata, dat ćeš prsten mami i zaprosit ćeš je.' Tada sam pomislio da je to pravi trenutak. Nisam to planirao, ali znao sam da ću to jednog dana učiniti", ispričao je Ronaldo.
@cheekysport Cristiano Ronaldo DIDNT MEAN to PROPOSE? 😱😱 What a hilarious much watch story from UR Cristiano 😱😂 #cristiano #cristianoronaldo #cr7 #mufc #manutd ♬ original sound - Joel Beya
Slavni nogometaš otkrio je i da nije kleknuo jer se u tom trenutku nije osjećao spremnim, no kaže da je prosidba bila iskrena i emotivna.
"Održao sam govor. Bilo je jednostavno, ali iskreno. Nisam tip koji svaki tjedan donosi cvijeće, ali romantičan sam na svoj način" dodao je.
Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez na odmoru s djecom - 15 Foto: Georgina Rodriguez/Instagram
Na pitanje kada će konačno stati pred oltar, Ronaldo se našalio da bi se vjenčanje moglo održati "nakon Svjetskog prvenstva s trofejem", dodavši kako Georgina više voli intimne i privatne proslave nego velika slavlja.
Podsjetimo, stručnjaci procjenjuju da je Ronaldo za zaručnički prsten izdvojio oko 1,7 milijuna eura. Riječ je o dijamantu od 15 do 20 karata, postavljenom u platinu, što mu daje bezvremenski i elegantan izgled.
Georgina Rodriguez - 2 Foto: Profimedia
Cristiano Ronaldo i Georgina Rodríguez upoznali su se 2016. godine u Gucci butiku u Madridu, gdje je Georgina tada radila kao prodajna savjetnica.
Georgina je više puta ispričala da je Ronaldo ušao u trgovinu kao kupac, a među njima je odmah zaiskrilo. U dokumentarnoj seriji "I Am Georgina" otkrila je da su se ponovno sreli nekoliko dana kasnije na jednom događanju koje je organizirao modni brend, gdje su imali priliku razgovarati u opuštenijoj atmosferi.
Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez - 1 Foto: Cristiano Ronaldo/Instagram
Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez (Foto: Instagram) Foto: Instagram
Nakon što je njihova veza postala javna, Georgina je zbog velikog interesa medija i paparazza dala otkaz u butiku. Kasnije je priznala da joj je svakodnevni život postao gotovo nemoguć jer su je fotografi čekali ispred trgovine.
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