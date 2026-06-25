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Znate li kako je Ronaldo zaprosio Georginu? Jedan je detalj zatajio od javnosti

Piše I. G., Danas @ 09:04 Celebrity komentari
Cristiano Ronaldo (Foto: Getty) - 3 Cristiano Ronaldo (Foto: Getty) - 3 Foto: Getty

Ronaldo i Georgina upoznali su se 2016. godine u Gucci trgovini u Madridu, gdje je ona radila kao prodavačica. Od tada su zajedno prošli brojne životne izazove, osnovali veliku obitelj i danas žive u Rijadu.

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