Georgina otkrila odakle prati Ronalda, njezin navijački outfit postao je glavna tema

Georgina Rodriguez pobjedu Portugala nad Uzbekistanom proslavila je u dresu s Ronaldovim brojem sedam, a na društvenim mrežama posebno je istaknula svog zaručnika nakon što je postigao dva pogotka.

Portugalska reprezentacija upisala je uvjerljivu pobjedu od 5:0 protiv Uzbekistana na Svjetskom prvenstvu, a među najponosnijim navijačima bila je Georgina Rodriguez.

Zaručnica Cristiana Ronalda pratila je susret iz hotelske sobe, odjevena u portugalski dres s brojem sedam, te je na društvenim mrežama podijelila nekoliko trenutaka navijačke euforije.

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Georgina Rodriguez - 1 Foto: Instagram Screenshot

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Na jednoj fotografiji Georgina pozira ispred televizora na kojem se prenosila utakmica, uz jednostavnu poruku: "Match day", dok je cijelu objavu popratila nizom crvenih srca. Time je još jednom pokazala koliko predano prati Ronaldove nastupe i podržava portugalsku reprezentaciju na velikim natjecanjima.

Georgina Rodriguez - 3 Foto: Instagram Screenshot

Poseban razlog za slavlje imao je upravo Cristiano Ronaldo. Portugalski kapetan bio je među glavnim junacima susreta te je postigao čak dva pogotka u pobjedi svoje reprezentacije. Georgina je zato podijelila i njegovu fotografiju s terena, na kojoj slavni nogometaš slavi jedan od pogodaka, uz emotikone koji su jasno dali do znanja koliko je ponosna na njegov nastup.

Georgina Rodriguez i Cristiano Ronaldo - 1 Foto: Instagram

Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez Foto: Instagram

Georgina već godinama prati Ronalda na najvećim nogometnim pozornicama, a ni ovoga puta nije propustila pokazati podršku. Nakon nove pobjede Portugala i Ronaldove golgeterske večeri, razloga za slavlje u njihovom domu definitivno nije nedostajalo.

Koji rekord je postigao Ronaldo, pogledajte OVDJE.

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