Najvažnija žena u životu Joška Gvardiola: Priča o majci Sanji

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Joško Gvardiol Foto: Koristenje fotografija bez odobrenja PIXSELL-a njie dozvoljeno! Svako neovlasteno koristenje krsenje je autorskih i srodnih prava i i podlozno je kaznenoj odgovornosti. Do not use this image without permission of PIXSELL! Unauthorised usage will be fo

Iako je jedan od najpoznatijih hrvatskih nogometaša današnjice, Joško Gvardiol privatni život čuva daleko od očiju javnosti, no o njegovoj posebnoj povezanosti s majkom Sanjom često se govori.

Hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol već godinama slovi za jednog od najuspješnijih i najtraženijih nogometaša svoje generacije. Iako je naviknut na pažnju navijača i medija, privatni život nastoji zadržati za sebe te rijetko govori o obitelji.

Ipak, poznato je koliko je vezan uz svoje najbliže, a posebno mjesto u njegovom životu ima majka Sanja Gvardiol. Upravo je njihov emotivni zagrljaj nakon jednog od najvećih uspjeha hrvatske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu u Katru obišao svijet i dirnuo brojne navijače.

Sanja Gvardiol - 3 Foto: Pixsell

Sanja je tada otvoreno govorila o emocijama koje je proživjela nakon susreta sa sinom.

''Kad zagrlite svoje dijete nakon takvog uspjeha, emocije vas jednostavno preplave. To je osjećaj koji se teško može opisati riječima'', ispričala je svojevremeno za domaće medije.

Sanja Gvardiol - 1 Foto: Pixsell

Sanja Gvardiol Foto: Sime Zelic/PIXSELL/Pixsell

Osim što je bila velika podrška Jošku tijekom njegova odrastanja i sportske karijere, Sanja je uspješno balansirala između obiteljskog života i poslovnih obveza. Zaposlena je u veleprodajnoj tvrtki, a zajedno sa suprugom Tihomirom odgojila je troje djece – Joška te njegove starije sestre Franku i Lorenu.

Joško Gvardiol - 2 Foto: Profimedia

Dok je Joško izgradio uspješnu nogometnu karijeru, njegova sestra Franka također se posvetila sportu te se bavi rukometom. Lorena je pak krenula nešto drugačijim putem te je aktivna u svijetu modelinga i društvenih mreža.

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Sanja je u nekoliko navrata isticala kako u odgoju djece nije bilo posebnih tajni, već puno ljubavi, podrške i zajedništva.

Mateo Kovačić i Joško Gvardiol za Lunilou - 2 Foto: PR

Obitelj Gvardiol i danas njeguje bliske odnose, a upravo se obiteljske vrijednosti često ističu kao jedan od razloga zbog kojih je Joško ostao prizemljen unatoč velikoj popularnosti i uspjehu koje je ostvario na nogometnim terenima diljem svijeta.

Joško Gvardiol - 4 Foto: Instagram

Joškov otac Tihomir zaposlen je u ribarnici na zagrebačkom Dolcu, a obitelj se kroz godine trudila živjeti što dalje od medijske pozornosti. Upravo zbog toga mnogi navijači posebno cijene činjenicu da je hrvatski reprezentativac, unatoč svjetskoj slavi, ostao snažno povezan sa svojim korijenima i ljudima koji su bili uz njega od samog početka.

Joško Gvardiol - 1 Foto: Manchester City/Instagram

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