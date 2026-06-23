Grdović spreman za utakmicu: Uz dres ponio i gitaru

Mladen Grdović stigao je u Toronto kako bi s hrvatskim navijačima bodrio Vatrene uoči dvoboja s Panamom

Mladen Grdović nalazi se u Torontu, gdje će pružiti podršku hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji na utakmici protiv Paname.

Poznati pjevač pridružio se brojnim hrvatskim navijačima koji su doputovali u Kanadu kako bi bodrili Vatrene. Na fotografijama pozira u hrvatskom dresu, a sa sobom je ponio i gitaru, što je mnogima znak da dobre atmosfere neće nedostajati ni prije ni nakon utakmice.

Mladen Grdović - 2 Foto: Pixsell

Grdović je još prije nekoliko dana, nakon odrađenih nastupa, otkrio kako putuje preko Atlantika kako bi bio uz hrvatsku reprezentaciju. Njegove pjesme godinama su nezaobilazan dio navijačkih okupljanja i slavlja nakon velikih uspjeha hrvatskog nogometa.

Mladen Grdović - 1 Foto: Pixsell

Poznat je kao jedan od najvjernijih pratitelja Vatrenih te ih redovito prati na velikim natjecanjima kada mu to poslovne obveze dopuštaju. Bio je uz reprezentaciju tijekom osvajanja srebra na Svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018. godine, kao i četiri godine kasnije u Kataru, gdje je Hrvatska stigla do brončane medalje.

Mladen Grdović - 3 Foto: Pixsell

Sada je došao red na Kanadu, gdje će Grdović ponovno biti dio hrvatske navijačke priče.

Mladen Grdović - 4 Foto: Pixsell

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