Grdović spreman za utakmicu: Uz dres ponio i gitaru

Mladen Grdović stigao je u Toronto kako bi s hrvatskim navijačima bodrio Vatrene uoči dvoboja s Panamom
Mladen Grdović nalazi se u Torontu, gdje će pružiti podršku hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji na utakmici protiv Paname.3 vijesti o kojima se priča šarmantni filip Lana Jurčević podijelila rijetku fotografiju s partnerom, koji dolazi iz uspješne zagrebačke obitelji ''to je za mene nemoguće'' Enis Bešlagić o životu prije slave: ''Ne pamtim kad sam se okupao na nekoj javnoj plaži'' ''pa krenimo...'' Zašto je Seve koncert održala s ručnikom na glavi? Jednoj osobi ova će priča ostati u posebnom sjećanju
Poznati pjevač pridružio se brojnim hrvatskim navijačima koji su doputovali u Kanadu kako bi bodrili Vatrene. Na fotografijama pozira u hrvatskom dresu, a sa sobom je ponio i gitaru, što je mnogima znak da dobre atmosfere neće nedostajati ni prije ni nakon utakmice.
Mladen Grdović - 2 Foto: Pixsell
Grdović je još prije nekoliko dana, nakon odrađenih nastupa, otkrio kako putuje preko Atlantika kako bi bio uz hrvatsku reprezentaciju. Njegove pjesme godinama su nezaobilazan dio navijačkih okupljanja i slavlja nakon velikih uspjeha hrvatskog nogometa.
Mladen Grdović - 1 Foto: Pixsell
Poznat je kao jedan od najvjernijih pratitelja Vatrenih te ih redovito prati na velikim natjecanjima kada mu to poslovne obveze dopuštaju. Bio je uz reprezentaciju tijekom osvajanja srebra na Svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018. godine, kao i četiri godine kasnije u Kataru, gdje je Hrvatska stigla do brončane medalje.
Mladen Grdović - 3 Foto: Pixsell
Sada je došao red na Kanadu, gdje će Grdović ponovno biti dio hrvatske navijačke priče.
Mladen Grdović - 4 Foto: Pixsell
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