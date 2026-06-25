Svećenik zaplakao na nastup našeg pjevača na vjenčanju, pogledajte video!

Marko Škugor svojim je nastupom na vjenčanju slovenskog para izazvao val emocija, a posebno je dirljiv bio trenutak u kojem suze nije mogao sakriti ni svećenik.

Šibenski tenor Marko Škugor bio je glazbeno iznenađenje na vjenčanju slovenskog para Katje i Roka, a ono što se dogodilo tijekom crkvenog obreda dirnulo je sve prisutne.

Dok je izvodio svoju emotivnu baladu "Obljubim ti", koju je na slovenskom jeziku snimio s bendom Kvatropirci, najprije je zaplakala mladenka Katja, a potom su emocije svladale i svećenika koji je predvodio ceremoniju.

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Video dirljivog trenutka Škugor je podijelio na društvenim mrežama, a prizor iz crkve brzo je privukao brojne reakcije.

Nije ni čudo da je Marko Škugor već godinama jedan od najpoželjnijih glazbenih gostiju na vjenčanjima. Sve je počelo duetom s Oliverom Dragojevićem "Samo s tobom sam upoznao ljubav", koji su mladenci masovno počeli birati za prvi ples, a popularnost je dodatno porasla nakon dueta "Ono nešto" s Danijelom Martinović. Obje pjesme postale su nezaobilazan dio brojnih svadbenih slavlja, ne samo u Hrvatskoj nego i u Sloveniji te Hercegovini.

Marko Škugor na Instagramu - 3 Foto: Instagram

Marko Škugor na Instagramu - 1 Foto: Instagram

Marko Škugor na Instagramu - 4 Foto: Instagram

Marko Škugor - 5 Foto: In Magazin

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