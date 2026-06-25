Svećenik zaplakao na nastup našeg pjevača na vjenčanju, pogledajte video!

Marko Škugor svojim je nastupom na vjenčanju slovenskog para izazvao val emocija, a posebno je dirljiv bio trenutak u kojem suze nije mogao sakriti ni svećenik.
Šibenski tenor Marko Škugor bio je glazbeno iznenađenje na vjenčanju slovenskog para Katje i Roka, a ono što se dogodilo tijekom crkvenog obreda dirnulo je sve prisutne.3 vijesti o kojima se priča krv nije voda Znate li tko je otac BiH vratara? S Vatrenima je postigao najveći uspjeh u karijeri! kontroverzna objava Sin joj se utopio dok ga je čuvao otac, a novim potezom izazvala je snažne reakcije na internetu Hit među navijačima Tko je pjevač čiji hit posljednjih mjeseci prati BIH nogometaše na svakom koraku?
Dok je izvodio svoju emotivnu baladu "Obljubim ti", koju je na slovenskom jeziku snimio s bendom Kvatropirci, najprije je zaplakala mladenka Katja, a potom su emocije svladale i svećenika koji je predvodio ceremoniju.
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Video dirljivog trenutka Škugor je podijelio na društvenim mrežama, a prizor iz crkve brzo je privukao brojne reakcije.
Nije ni čudo da je Marko Škugor već godinama jedan od najpoželjnijih glazbenih gostiju na vjenčanjima. Sve je počelo duetom s Oliverom Dragojevićem "Samo s tobom sam upoznao ljubav", koji su mladenci masovno počeli birati za prvi ples, a popularnost je dodatno porasla nakon dueta "Ono nešto" s Danijelom Martinović. Obje pjesme postale su nezaobilazan dio brojnih svadbenih slavlja, ne samo u Hrvatskoj nego i u Sloveniji te Hercegovini.
Marko Škugor na Instagramu - 3 Foto: Instagram
Marko Škugor na Instagramu - 1 Foto: Instagram
Marko Škugor na Instagramu - 4 Foto: Instagram
Marko Škugor - 5 Foto: In Magazin
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