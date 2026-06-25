Znate li čija je ovo kći? Užarila je Instagram u mini haljini s dekolteom

Lara Čolić na Instagramu je objavila nove fotografije na kojima pozira u uskoj bež mini haljini koja je istaknula njezinu vitku figuru.

Lara Čolić, mlađa kći glazbene legende Zdravka Čolića, ponovno je privukla pozornost na društvenim mrežama.

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19-godišnjakinja je na Instagramu objavila nekoliko fotografija na kojima pozira u uskoj bež mini haljini koja je istaknula njezinu vitku figuru.

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Lara Čolić - 5 Foto: Lara Čolić/Instagram

Lara Čolić - 4 Foto: Lara Čolić/Instagram

Lara je elegantan stajling upotpunila bež natikačama s visokom potpeticom, raspuštenom valovitom kosom i naglašenim make-upom, a fotografije su nastale u moderno uređenom interijeru.

Lara Čolić - 2 Foto: Lara Čolić/Instagram

Lara Čolić - 1 Foto: Lara Čolić/Instagram

Iako se, za razliku od mnogih potomaka poznatih osoba, rijetko pojavljuje u javnosti, Lara na društvenim mrežama povremeno dijeli trenutke iz privatnog života te svojim modnim izdanjima redovito privlači brojne komplimente pratitelja.

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Lara Čolić - 1 Foto: Lara Čolić/Instagram

Podsjetimo, Lara je mlađa kći Zdravka Čolića i njegove supruge Aleksandre. Poznati pjevač godinama uspješno čuva privatni život svoje obitelji daleko od očiju javnosti, a uz Laru ima i stariju kćer Unu.

Zdravko Čolić za In magazin je progovorio o kćerima koje je dugo pokušavao čuvati od javnosti, a više pogledajte OVDJE.

Zdravko Čolić Foto: In Magazin

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