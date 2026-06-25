Ultrakratki kombinezon Jelene Rozge otvorio žustru raspravu na Instagramu: "Ne priliči joj...''

Jelena Rozga ponovno je izazvala lavinu komentara, no ovoga puta razlog nije bio njezin glas ni koncertna energija, već odjevna kombinacija koja je podijelila javnost.

Na nastupu u Marini Novi prije nekoliko dana Jelena Rozga još je jednom pokazala zašto godinama slovi za jednu od omiljenih domaćih pjevačica. Publika je uglas pjevala njezine najveće hitove, atmosfera je bila na vrhuncu, a Rozga je tijekom cijelog koncerta zračila prepoznatljivom energijom.

Ipak, nakon nastupa na društvenim mrežama nije se najviše raspravljalo o glazbi, nego o njezinoj odjevnoj kombinaciji.

Jelena Rozga - 3 Foto: Instagram

Jelena Rozga - 1 Foto: Instagram

Pjevačica se na pozornici pojavila u vrlo kratkom plavom scenskom kombinezonu koji je istaknuo njezinu vitku figuru i duge noge. Dok su jedni tvrdili da izgleda fantastično i da sa svojih 48 godina može bez problema konkurirati mnogo mlađim kolegicama, drugi smatraju da je ovoga puta ipak pretjerala sa stajlingom.

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"Svaka joj čast na liniji", "Možete samo sanjati da ovako izgledate", "Žena je predobra i boli je ona stvar što drugi misle", "Prezgodna je i potpuno svoja", samo su neki od komentara oduševljenih pratitelja.

Mnogi su posebno hvalili njezinu fizičku formu.

"Mislim da je i Lepu Brenu nadmašila s nogama", našalio se jedan pratitelj, dok su drugi zaključili da bi mnoge žene poželjele imati figuru kakvu Rozga ima danas.

No nisu svi bili jednako oduševljeni.

"Ovaj šorc baš je loš izbor", "Katastrofa", "Bože sačuvaj što je obukla", "Zgodna žena, ali ovo je vulgarno", "Ne priliči joj takav stajling", pisali su kritičari ispod snimki s koncerta.

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Dio pratitelja smatra da bi joj elegantnije modne kombinacije bolje pristajale.

"Prelijepa si, ali obuci nešto elegantnije", poručila joj je jedna pratiteljica.

Jelena Rozga - 4 Foto: Instagram

Jelena Rozga - 5 Foto: Instagram

S druge strane, brojni su stali u obranu popularne pjevačice i istaknuli da je fokus trebao ostati na onome zbog čega je publika i došla.

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