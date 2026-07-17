Osvanula je rijetka zajednička fotografija Čolićevih kćeri, prave su ljepotice!

Kćeri Zdravka Čolića rijetko se zajedno pojavljuju na društvenim mrežama, no upravo je jedna takva objava starije Une privukla veliku pozornost.

Iako Zdravko Čolić već desetljećima uspješno čuva privatni život daleko od očiju javnosti, njegove kćeri Una i Lara posljednjih su godina privukle veliku pozornost, ponajviše zahvaljujući društvenim mrežama.

Starija Una sada je razveselila pratitelje rijetkom zajedničkom fotografijom sa sestrom Larom, koja je u kratkom roku izazvala brojne pozitivne reakcije.

Una i Lara Čolić Foto: Instagram

Obje su zablistale u modnim izdanjima koja prate aktualne trendove. Una se odlučila za elegantnu crnu kombinaciju te kosu nosila spletenu u dugu pletenicu, dok je Lara odabrala romantičnu bijelu bluzu s dubljim izrezom. Pozirala je zatvorenih očiju i sa zavodljivim poljupcem prema kameri, ostavljajući dojam bezbrižne atmosfere.

Lara Čolić - 4 Foto: Lara Čolić/Instagram

Una Čolić na Instagramu - 4 Foto: Instagram

Iako je Una Čolić već godinama aktivna na društvenim mrežama, gdje s brojnim pratiteljima dijeli fotografije s putovanja, modne kombinacije i trenutke iz svakodnevice, njezina mlađa sestra Lara znatno je samozatajnija. U javnosti se pojavljuje rijetko, zbog čega svaka njihova zajednička objava izazove velik interes.

Podsjetimo, Zdravko Čolić u više je navrata isticao kako obitelj nastoji zaštititi od medijske pozornosti. U nedavnom razgovoru za IN magazin otvoreno je govorio o ljubavi, obitelji, tremi i životu izvan reflektora, naglasivši koliko mu je privatnost važna.

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Spomenuo je i odgoj prema kćerima.

''Nažalost, volio bih da sam stroži, to je prva stvar. Pokušavam im omogućiti ono što žele, ali možda bih trebao biti stroži u cijeloj toj priči. Mama je tu ta koja ne može sve bez mene.''

Lara Čolić - 1 Foto: Lara Čolić/Instagram

Una Čolić Foto: Una Čolić/Instagram

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