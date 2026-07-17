Ante Gelo i Jelena Perčin objavili prvu fotografiju nakon tajnog vjenčanja!

Nakon vijesti o tajnom vjenčanju, Ante Gelo razveselio je pratitelje prvom zajedničkom fotografijom sa suprugom Jelenom Perčin koju je objavio sa Sardinije.

Gitarist i skladatelj Ante Gelo razveselio je pratitelje novom fotografijom sa suprugom Jelenom Perčin, nastalom tijekom njihova boravka na Sardiniji.

Par, koji je nedavno izgovorio sudbonosno "da" na intimnoj ceremoniji u Italiji, pozirao je nasmijan u romantičnom ambijentu gradića La Maddalena.

Ante je samo označio lokaciju La Maddalena na Sardiniji te dodao pjesmu "Someone Like You" legendarnog irskog glazbenika Vana Morrisona.

Njegovi pratitelji brzo su ispunili komentare čestitkama i lijepim željama, ističući kako par izgleda sretno i zaljubljeno.

Jelena Perčin i Ante Gelo - 1 Foto: Davor Puklavec/Pixsell

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Podsjetimo, Ante Gelo i Jelena Perčin vjenčali su se na intimnoj ceremoniji u krugu obitelji i najbližih prijatelja u Italiji, i to još prije početka Svjetskog nogometnog prvenstva. Vijest o njihovu vjenčanju dugo je ostala izvan očiju javnosti, a tek su nedavno postali poznati detalji njihove romantične proslave.

Ante Gelo, Jelena Perčin Foto: Vedran Peteh / CROPIX

Jelena Perčin i Ante Gelo Foto: Instagram

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Nova fotografija sa Sardinije još je jednom potvrdila da mladenci uživaju u zajedničkim trenucima, a sudeći prema reakcijama pratitelja, mnogi im žele puno sreće u novom životnom poglavlju.

Više o njihovoj ljubavi čitajte OVDJE.

Jelena Perčin i Ante Gelo - 2 Foto: Instagram

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