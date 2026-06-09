Fenomen uspjeha Jakova Jozinovića mnogima je misterij: Rozga, Grašo, Josipa i Maja otkrili svoje mišljenje!

Fenomen uspjeha Jakova Jozinovića mnogima je i dalje misterij, no mladi Slavonac rasprodaje arene i dvorane diljem regije. Maja Šuput mu je poput proročice predvidjela uspjeh prije četiri godine u Supertalentu, a što misle o njegovom strelovitom uzletu upitali smo i Rozgu, Grašu, Josipu i Ninu. Detalje ima naš Davor Garić.

Cijela je regija danas luda za Jakovom, a 2021., sa samo 16 godina, nastupio je u Supertalentu. Maja mu je, poput vrsne proročice, predvidjela budućnost.

U moru hvalospjeva, nađe se i pokoja kritika.

Voljeli ga ili ne, svatko ima svoju teoriju o ovom fenomenu.

Jakov Jozinović - 5 Foto: In Magazin

Sličan uzlet na početku svojih karijera doživjeli su i Josipa Lisac i Petar Grašo. Jakovu je pošlo za rukom ono o čemu mnogi sanjaju, a ushićenju se kraj ne nazire.

''Meni ti je to toliko lijepo za vidjeti da je netko tako uspio, da ga ljudi toliko vole i to kad on plače na toj bini, jer to točno kužim, nevjerojatne stvari mu se događaju, to je možda presedan, ja mislim da se u regiji to nikad nikom nije dogodilo. Da li to trajalo ovakav hype godinu, dvije, pet, šta ja znam što će biti, ali on će uvijek imati neizbrisivi trag u povijesti glazbe da se ovo nekom sa 20 godina dogodilo.Tako da ono, ja baš guštam gledat kako on to hendla i kaj radi'', komentirala je Maja Šuput.

Maja Šuput Foto: In Magazin

A sjeća li se kad je nastupao na Supertalentu?

''Nemam pojma da je bio, to sam, majke mi, ne sjećam se. Ne, ne, ja sam samo poslije pročitala da sam ja rekla će ti biti prava tinejdžerska zvijezda i za tobom će kao curice urlati. To kako su stalno mediji objavljivali i onda sam vidjela na YouTube-u, reku wow, ono... Mislim, fakat je imalo smisla, ali ne, ne sjećam ga, to je bilo prije četiri godine. Ja ne znam gdje sam bila za vikend, tako da ne...'', iskrena je Maja.

A kako Jelena Rozga komentira uspjeh jednog mladog čovjeka koji se tako izdignuo?

''To je toliko lijepo, to je toliko divno. Šta ima ljepše od nekoga tko pjeva i pjeva lijepe pjesme? Pjesme koje apsolutno svi znaju i uči nove generacije sve te pjesme. Ja mu želim još puno, puno uspjeha, neka radi nove pjesme. Čula sam nešto radi novo i to će biti sve lijepo. Ova zadnja pjesma mu je napravila čudo, to je megahit. On je super dečko i ja mu želim da nastavi letit'', poručila je Jelena Rozga.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Ljubavna priča voditeljice i glumice: Prisnost ponosno pokazuju i nakon dva desetljeća braka

''Ja mu kapu skidam, dakle ja sam presretna zbog njega. Njega jako volim. Ne mogu si pomoći, jako, jako ga volim. Jako mi je taj dečko prirastao srcu. On je zapravo, ja ga nekako doživljavam kao dijete. Ima svega 20 godina, Ima jednu neposrednost, ima jedan šarm i iznad svega ima jednu socijalnu inteligenciju. Sjajan je dečko, a meni to uopće nije čudno. Dakle, nakon 100 godina se dogodila jedna nova mlada zvijezda. Nakon 100 godina da je zablistalo jedno novo mlado ime i ja to pozdravljam svim svojim srcem. I uopće me ne smeta što pjeva tuđe pjesme. I mi smo ih pjevali kad smo bili na početku karijere. Tako da svako od nekuda počinje. Ja sam sigurna da će Jakov trajati, da će Jakov ostati. A ne mogu klinci vrištati i imati idole u 50-godišnjacima. Pa valjda se moraju zaljubiti i mogu zaljubiti u nekog tko je njihova generacija, koji ima 16, 17, 18, 20, 21 godinu'', govori Nina Badrić te dodaje:

Nina Badrić Foto: In Magazin

''Pa to je ono nešto što je zapravo u njemu mogu vidjeti svog idola, svog nekog heroja, oko njega stvarati jednu euforiju i priču. Pa ne mogu to raditi sa ljudima koji imaju 50 godina. Tako da mi je sasvim jasna stvar zašto je Jakov to što je, a ja sam ponosna jer je naš. Jer je iz Vinkovaca i razvalja, rastura. Bila sam u gošća u Sava centru.To je onako zaglušujuća, vriska curica bila. To se ne sjećam da li sam ikada živjela. Da, takvu jednu veliku super staru mega zvijezdu, a mladu'', ispričala nam je Nina.

''Ja mislim da je to jedna vrsta fenomena koji će se događati. Ali u toj vrsti fenomena neko je zbog nečega odabran. Postoje zlobni komentari, ovi ili oni, ja doista nemam nikakav problem. Raduje me, sutra se to može dogoditi mome djetetu. Da ga tik-tok generacija izabere da bude taj. I to će trajati neko vrijeme. Ovo su zaista senzacionalni brojevi i skorevi, što bi rekli. Međutim, on treba voditi računa, kao i bilo tko od drugih sutra, kojim se takav fenomen može dogoditi, je razmišljati o budućnosti. Razmišljati da sada kad se ovaj ciklus završi, trebaš pjesme, trebaš konzistentnost i trebaš ostati čist u glavi. Ja ne znam mladog momka, ali vjerujem i čini mi se ovo što sam čuo da ima sve ono što treba imati i da bude dugovječan.. Ja mu to od srca želim'', poručio je Petar Grašo.

Pogledaji ovo Nekad i sad Od genijalnog dr. Housea do sijede ikone: Ovako danas izgleda najpoznatiji televizijski liječnik

A kad je mladi Grašo tek krenuo, isto je doživio dosta veliki uspjeh i zaludio sve svojim pjesmama, ali i izgledom naravno.

''Pa znaš kako, meni, kada je počelo to 1996. to je bila neka ta vrsta euforije. Sad više ne postoje CD-ovi i kazete, ali taj neki mladi Petar Grašo, mi smo prodali tada u tri mjeseca 115.000 toga nečega, CD-ove, kada to još uvijek mislim da je muški rekord u prodanosti. I trebalo je ostati normalan. Hvala Bogu, imao sam oko sebe od obitelji koja je fenomenalna, od suradnika koji su divni, s kojima sam radio, s kojima dan danas radim, do nekog mog benda. Svi ti ljudi su stvarali prema meni, odnosno oko mene, jedan zdravi ambijent. I evo me sada, 30 godina nakon i osjećam se dobro. To je najvažnije'', zaključio je Petar Grašo.

Jakov Jozinović - 3 Foto: In Magazin

A koje je mišljenje Josipe Lisac o tom mladom čovjeku koji je tako

fenomenalnom uspjeh napravio?

''Mogu reći nešto što nitko još do sada nije rekao. A to je svi govore kako on može sa tuđim pjesmama uspjeti. A ja sam rekla, jer mi smo pričali, a ja sam rekla: ''Jakove, a onda ti odgovori da ti ne pjevaš tuđe pjesme, nego pjevaš naše pjesme, naše koje su se ovdje stvarale, rađale i pjevaš na svom jeziku!'' Ali vidiš, mnogi, mnogi, mnogi mladi glazbenici koji su startali u tvojim godinama,

dobro ja sam imala 17 godina, ja sam imala strani repertuar da bi tek u 18. godini dobila domaću pjesmu, dao mi je Arsen povjerenje pa sam ja rekla dobro, a onda ću sada ja vidjeti što ću ja sa sobom. Što je to što ja volim, to moram pronaći. Tako da će i on pronaći sebe normalno'', prisjetila se Josipa.

Sve komentare možete pogledati u prilogu IN magazina.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Emotivan oproštaj vatrenog sa sinovima prije odlaska na Svjetsko prvenstvo!

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Celebrity Supruga nogometaša na plažu je ponijela modni dodatak vrijedan pravo malo bogatstvo!