Madonna zgrozila javnost: Potez glazbene dive mnogima nije sjeo

Na pariškom ''Tjednu mode'' nije se najviše pričalo o kreacijama, već o potezu slavne pjevačice koji je izazvao val negativnih reakcija.

Dok su oči modne javnosti bile uprte u novu kolekciju poznatog brenda za sezonu proljeće/ljeto 2027., slavna pop ikona ponovno je uspjela privući najveću pozornost – i to zbog poteza koji je mnoge razočarao.

Na viralnoj snimci iz prvog reda vidi se kako tijekom revije puši predmet nalik cigareti ili cigarilosu, dok sjedi uz pjevačicu Charli XCX i glumca Connora Storrieja. Iako je za ovu priliku odabrala upečatljivu ružičastu čipkastu haljinu, njezin modni odabir ubrzo je pao u drugi plan.

Madonna, Charli xcx & Connor Storrie at Paris Fashion Week. pic.twitter.com/fksnQQQeri — Pop Crave (@PopCrave) June 23, 2026

Video je izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama, a mnogi su poručili kako pušenje ne bi trebalo predstavljati kao nešto poželjno ili glamurozno. Dio korisnika posebno je kritizirao činjenicu da se takvo ponašanje događa upravo na događaju koji prati velik broj mladih.

Madonna Foto: Profimedia

Madonna - 2 Foto: Profimedia

Dodatnu pozornost privukla je reakcija dugogodišnje prijateljice Debi Mazar, koja je, prema snimci, odmahivala rukom, kašljala i grimasama pokazivala da joj dim smeta.

Madonna Foto: Profimedia

Kontroverzu je dodatno pojačala činjenica da je prije nekoliko godina javno govorila kako ne odobrava pušenje. Još 2012. kritizirala je pušenje nakon što je njezina kći fotografirana s cigaretom, poručivši da joj se takva navika ne sviđa ni kod koga.

Pogledaji ovo Nekad i sad Od Vico iz "Rebeldea" do kraljice sapunica: Njezina popularnost ne jenjava već dva desetljeća

Madonna Foto: Profimedia

Madonna - 1 Foto: Profimedia

Upravo zbog toga mnogi su njezin najnoviji potez ocijenili licemjernim, a snimka s pariške revije u kratkom je roku postala jedna od najkomentiranijih tema na društvenim mrežama.

Pogledaji ovo Celebrity Tatjana Jurić javila se iz Toronta, s posebnom osobom bodrila je Vatrene!

Galerija 17 17 17 17 17

Senidah otvorila dušu u podcastu "Nema labavo by IN Magazin": Progovorila o obitelji, ljubavi i koncertu u Areni Zagreb!





1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Celebrity Blanka Vlašić ne miruje ni u mirovini, evo za koji se sport odlučila poslije atletike!

1/19 >> Pogledaji ovu galeriju +14 Zanimljivosti Znate li tko je otac BiH vratara? S Vatrenima je postigao najveći uspjeh u karijeri!