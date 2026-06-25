Madonna zgrozila javnost: Potez glazbene dive mnogima nije sjeo

Na pariškom ''Tjednu mode'' nije se najviše pričalo o kreacijama, već o potezu slavne pjevačice koji je izazvao val negativnih reakcija.
Dok su oči modne javnosti bile uprte u novu kolekciju poznatog brenda za sezonu proljeće/ljeto 2027., slavna pop ikona ponovno je uspjela privući najveću pozornost – i to zbog poteza koji je mnoge razočarao.3 vijesti o kojima se priča krv nije voda Znate li tko je otac BiH vratara? S Vatrenima je postigao najveći uspjeh u karijeri! kontroverzna objava Sin joj se utopio dok ga je čuvao otac, a novim potezom izazvala je snažne reakcije na internetu Hit među navijačima Tko je pjevač čiji hit posljednjih mjeseci prati BIH nogometaše na svakom koraku?
Na viralnoj snimci iz prvog reda vidi se kako tijekom revije puši predmet nalik cigareti ili cigarilosu, dok sjedi uz pjevačicu Charli XCX i glumca Connora Storrieja. Iako je za ovu priliku odabrala upečatljivu ružičastu čipkastu haljinu, njezin modni odabir ubrzo je pao u drugi plan.
Madonna, Charli xcx & Connor Storrie at Paris Fashion Week. pic.twitter.com/fksnQQQeri— Pop Crave (@PopCrave) June 23, 2026
Video je izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama, a mnogi su poručili kako pušenje ne bi trebalo predstavljati kao nešto poželjno ili glamurozno. Dio korisnika posebno je kritizirao činjenicu da se takvo ponašanje događa upravo na događaju koji prati velik broj mladih.
Madonna Foto: Profimedia
Madonna - 2 Foto: Profimedia
Dodatnu pozornost privukla je reakcija dugogodišnje prijateljice Debi Mazar, koja je, prema snimci, odmahivala rukom, kašljala i grimasama pokazivala da joj dim smeta.
Madonna Foto: Profimedia
Kontroverzu je dodatno pojačala činjenica da je prije nekoliko godina javno govorila kako ne odobrava pušenje. Još 2012. kritizirala je pušenje nakon što je njezina kći fotografirana s cigaretom, poručivši da joj se takva navika ne sviđa ni kod koga.
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Madonna Foto: Profimedia
Madonna - 1 Foto: Profimedia
Upravo zbog toga mnogi su njezin najnoviji potez ocijenili licemjernim, a snimka s pariške revije u kratkom je roku postala jedna od najkomentiranijih tema na društvenim mrežama.
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