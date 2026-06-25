Ivan Turudić tijekom utakmice Vatrenih snimljen sa zgodnim sinom, koji je ljubio kćer kontroverznog političara

Sin Ivana Turudića, Ivan, studirao je na prestižnom američkom sveučilištu Wharton, gdje je igrao tenis, a u javnosti je svojedobno bio poznat i po vezi s Adrianom Prlić.

Među brojnim hrvatskim navijačima koji su u Torontu pratili utakmicu Hrvatske i Paname bio je i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Na tribinama je društvo pravio njegov sin Ivan, s kojim je bodrio Vatrene.

U razgovoru za Sportske novosti Turudić je izrazio optimizam uoči nastavka natjecanja.

"Nadam se da ćemo proći skupinu, a onda je sve otvoreno. Naši su igrači navikli igrati velike utakmice, sigurno se neće Luka Modrić i Mateo Kovačić uplašiti. Mnogi protivnici nisu navikli na takve dvoboje. Samo da riješimo skupinu, a onda ćemo vidjeti što će biti", rekao je.

Pogledaji ovo Celebrity Blanka Vlašić ne miruje ni u mirovini, evo za koji se sport odlučila poslije atletike!

Njegov sin Ivan rođen je 1991. godine. Kao dječak trenirao je tenis, što mu je pomoglo pri upisu na prestižno američko sveučilište Wharton, gdje je nastupao i za sveučilišnu tenisku momčad. Nakon završetka studija vratio se u Hrvatsku.

Pogledaji ovo Celebrity Tatjana Jurić javila se iz Toronta, s posebnom osobom bodrila je Vatrene!

Ivan Turudić - 4 Foto: Davor Javorovic/Pixsell

Ivan Turudić - 2 Foto: Davor Javorovic/Pixsell

U javnosti je svojedobno privlačio pozornost i zbog veze s Adrianom Prlić, kćeri Jadranka Prlića. Par je živio zajedno, no njihova je veza završila prije braka, a Adriana se kasnije udala za Zhana Belaya, sina ruskog financijaša.

Ivan Turudić - 1 Foto: Davor Javorovic/Pixsell

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Celebrity Ovako izgledaju sinovi Zlatka Dalića: Bodrili su repku u Torontu, a evo i čime se bave!

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity Znate li kako je Ronaldo zaprosio Georginu? Jedan je detalj zatajio od javnosti