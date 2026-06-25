Za fotke Dilette Leotte u badiću nije potreban opis, čudo je kako izgleda nakon poroda

Nova objava Dilette Leotte s Ibize nije prošla nezapaženo. Sportska novinarka dobila je brojne komplimente na račun svog izgleda.
Talijanska sportska novinarka i televizijska voditeljica Diletta Leotta, jedna od najpoznatijih televizijskih voditeljica u Italiji, podijelila je na Instagramu nove fotografije s odmora na Ibizi.3 vijesti o kojima se priča prepoznao ga i haris džinović Ovaj mladić jedan je od najtraženijih harmonikaša u Hrvatskoj: ''Privilegija je raditi posao koji voliš'' kontroverzna objava Sin joj se utopio dok ga je čuvao otac, a novim potezom izazvala je snažne reakcije na internetu krv nije voda Znate li tko je otac BiH vratara? S Vatrenima je postigao najveći uspjeh u karijeri!
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Na fotografijama pozira na jahti u smeđem bikiniju, dok u pozadini dominiraju tirkizno more i impresivne stijene. Objavu je opisala samo nizom simbola, a ubrzo su uslijedili brojni komentari pratitelja i poznatih osoba.
Diletta Leotta - 2 Foto: Profimedia
Diletta Leotta - 1 Foto: Instagram
Među prvima se javila Elisabetta Gregoraci, ali i Simone Sironi koji je napisao: ''More je prekrasno... a onda sam vidio ostalo i zaboravio na more.''
Objava je u kratkom roku prikupila desetke tisuća pregleda i brojnih pozitivnih reakcija pratitelja.
Diletta Leotta - 1 Foto: Profimedia
Diletta Leotta - 2 Foto: Instagram
Diletta je i prije nekoliko dana privukla pažnju fotografijama u bikiniju s Ibize, kada su je snimili fotografi tijekom odmora sa suprugom Lorisom Kariusom. Tada je pokazala zavidnu liniju nedugo nakon poroda, a više fotografija pogledajte OVDJE.
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