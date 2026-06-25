Za fotke Dilette Leotte u badiću nije potreban opis, čudo je kako izgleda nakon poroda

Nova objava Dilette Leotte s Ibize nije prošla nezapaženo. Sportska novinarka dobila je brojne komplimente na račun svog izgleda.

Talijanska sportska novinarka i televizijska voditeljica Diletta Leotta, jedna od najpoznatijih televizijskih voditeljica u Italiji, podijelila je na Instagramu nove fotografije s odmora na Ibizi.

Pogledaji ovo Preporuke Zašto su se velike filmske zvijezde okupile na Lopudu?

Na fotografijama pozira na jahti u smeđem bikiniju, dok u pozadini dominiraju tirkizno more i impresivne stijene. Objavu je opisala samo nizom simbola, a ubrzo su uslijedili brojni komentari pratitelja i poznatih osoba.

Diletta Leotta - 2 Foto: Profimedia

Diletta Leotta - 1 Foto: Instagram

Među prvima se javila Elisabetta Gregoraci, ali i Simone Sironi koji je napisao: ''More je prekrasno... a onda sam vidio ostalo i zaboravio na more.''

Objava je u kratkom roku prikupila desetke tisuća pregleda i brojnih pozitivnih reakcija pratitelja.

Diletta Leotta - 1 Foto: Profimedia

Diletta Leotta - 2 Foto: Instagram

Diletta je i prije nekoliko dana privukla pažnju fotografijama u bikiniju s Ibize, kada su je snimili fotografi tijekom odmora sa suprugom Lorisom Kariusom. Tada je pokazala zavidnu liniju nedugo nakon poroda, a više fotografija pogledajte OVDJE.

Galerija 18 18 18 18 18

Pogledaji ovo Clubzone Tko prvi put stiže u Arenu Zagreb? Ime je još uvijek tajna, ali ulaznice već možete kupiti



Senidah otvorila dušu u podcastu "Nema labavo by IN Magazin": Progovorila o obitelji, ljubavi i koncertu u Areni Zagreb!

1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Celebrity Bojana Gregorić Vejzović otkrila gdje je otputovala sa suprugom: ''Izleti su uvijek dobra ideja''

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Celebrity Ultrakratki kombinezon Jelene Rozge otvorio žustru raspravu na Instagramu: "Ne priliči joj...''