Bojana Gregorić Vejzović otkrila gdje je otputovala sa suprugom: ''Izleti su uvijek dobra ideja''

Glumica Bojana Gregorić Vejzović i njezin suprug nakon Palerma posjetili su Cefalù, a dojmove s jedne od najljepših destinacija na otoku podijelila je s pratiteljima.

Bojana Gregorić Vejzović i njezin suprug Enes Vejzović ovih dana uživaju u čarima Sicilije, a djelić atmosfere sa svog putovanja glumica je podijelila i na društvenim mrežama.

Bojana Gregorić Vejzović i Enes Vejzović Foto: Instagram

Nakon što su obišli Palermo, par je stigao u Cefalù, jedan od najpoznatijih obalnih gradića na sjeveru otoka. Uz niz fotografija na kojima poziraju zajedno i istražuju slikovite ulice, Bojana je otkrila što ju je posebno osvojilo na ovoj destinaciji.

Objavu s putovanja pogledajte OVDJE.

Istaknula je kako je riječ o omiljenom ljetovalištu brojnih Sicilijanaca i turista, poznatom po pješčanim plažama, gostoljubivim domaćinima i izvrsnoj gastronomiji, dodavši da su upravo ovakvi izleti uvijek pun pogodak.

Bojana Gregorić Vejzović Foto: Instagram

Prije dolaska u Cefalù, supružnici su nekoliko dana proveli u Palermu. Bojana je tada podijelila svoje dojmove o glavnom gradu Sicilije, istaknuvši kako ju je, osim impresivne arhitekture i živopisnih ulica, posebno dojmio kontrast između ljepote grada i tragova njegove bogate, ali zahtjevne prošlosti.

Bojana Gregorić Vejzović - 1 Foto: Bojana Gregorić Vejzović/Instagram

Bojana Gregorić Vejzović - 1 Foto: Instagram

Objave s putovanja izazvale su brojne pozitivne reakcije njezinih pratitelja, koji su u komentarima pohvalili fotografije i poželjeli paru ugodan nastavak odmora.

Bojana Gregorić Vejzović Foto: Bojana Gregorić Vejzović/Instagram

Bojana i Enes ove godine obilježavaju dva desetljeća zajedničkog života. U braku su 20 godina te imaju sina Raula i kćer Zoe. Nedavno je glumica suprugu javno čestitala 49. rođendan emotivnom objavom, još jednom pokazavši koliko su međusobno povezani.

Bojana Gregorić Vejzović i Enes Vejzović s kćeri Zoe Foto: Božo Radić/Cropix

Govoreći ranije o dugovječnosti njihova braka, Bojana je istaknula kako ne vjeruje u tajne recepte za uspješnu vezu, već smatra da su iskrena ljubav, međusobno slušanje i spremnost na kompromise najvažniji temelji kvalitetnog partnerskog odnosa.

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