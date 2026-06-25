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Romantično putovanje

Bojana Gregorić Vejzović otkrila gdje je otputovala sa suprugom: ''Izleti su uvijek dobra ideja''

Piše K.D., Danas @ 13:09 Celebrity komentari
Bojana Gregorić Vejzović, Enes Vejzović Bojana Gregorić Vejzović, Enes Vejzović Foto: Instagram

Glumica Bojana Gregorić Vejzović i njezin suprug nakon Palerma posjetili su Cefalù, a dojmove s jedne od najljepših destinacija na otoku podijelila je s pratiteljima.

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