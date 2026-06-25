Sve joj pristaje! Naša voditeljica odmor na moru začinila fotkama koje ističu besprijekornu liniju

Antonija Stupar Jurkin pokazala je kako uživa u kratkom ljetnom odmoru uz more, a pratitelje je oduševila fotografijama na kojima pozira u elegantnom crnom jednodijelnom kupaćem kostimu.

Antonija Stupar Jurkin iskoristila je slobodne dane za kratki bijeg na more, a djelić ljetne atmosfere podijelila je sa svojim pratiteljima na Instagramu.

Na svojem Instagramu lijepa voditeljica emisije "Arhitekti i projekti", koja se emitira na Novoj TV, objavila je galeriju fotografija snimljenih na plaži u zlatnom svjetlu zalaska sunca, na kojima pozira u elegantnom crnom jednodijelnom kupaćem kostimu s efektnim izrezima. Uz prirodno izdanje, sunčane naočale i osmijeh, pokazala je kako uživa u opuštanju uz more.

Galerija 12 12 12 12 12

U opisu objave nije napisala ni riječ, već je pratitelje pozdravila tek emotikonom sa sunčanim naočalama, čime je dala do znanja da maksimalno uživa u ljetnom odmoru.

Antonija Stupar Jurkin - 1 Foto: Josip Mikacic/Pixsell

Antonija Stupar Jurkin - 3 Foto: Instagram

Antonija Stupar Jurkin - 1 Foto: Matea Smolčić Senčar

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Fotografije su ubrzo privukle brojne reakcije pratitelja, koji su pohvalili njezin elegantan stil i besprijekornu figuru, dok je voditeljica još jednom pokazala da slobodne trenutke najradije provodi daleko od gradske vreve, uz more i sunce.

Antonija Stupar Jurkin Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Antonija Stupar Jurkin - 3 Foto: Matea Smolčić Senčar

Antonija Stupar Jurkin - 6 Foto: Matea Smolčić Senčar

Intervju s njom pročitajte OVDJE.

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