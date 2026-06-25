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Sve joj pristaje! Naša voditeljica odmor na moru začinila fotkama koje ističu besprijekornu liniju

Piše E. G., Danas @ 18:28 Celebrity komentari
Antonija Stupar Jurkin Antonija Stupar Jurkin Foto: Instagram

Antonija Stupar Jurkin pokazala je kako uživa u kratkom ljetnom odmoru uz more, a pratitelje je oduševila fotografijama na kojima pozira u elegantnom crnom jednodijelnom kupaćem kostimu.

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Sve joj pristaje! Naša voditeljica odmor na moru začinila fotkama koje ističu besprijekornu liniju
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