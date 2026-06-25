Nataša Janjić podijelila fotografiju iz mladosti, detalj je svima zapeo za oko!

Nataša Janjić Medančić na Instagramu je podijelila fotografiju iz mladosti, nastalu kada je s 18 godina stigla u Zagreb na studij glume.

Glumica Nataša Janjić Medančić prisjetila se mladih dana i na Instagramu podijelila fotografiju snimljenu krajem devedesetih, kada je kao 18-godišnjakinja iz Splita stigla u Zagreb na studij glume na Akademiji dramske umjetnosti.

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Posebnu pozornost pratitelja privukle su njezine tanke obrve, tada vrlo popularan modni trend.

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Nataša Janjić Foto: Nataša Janjić/Instagram

"Ovo sam ja s 18 godina. Fotka za index. I tanke obrve", napisala je uz fotografiju te pratitelje upitala: "Jeste za povratak tankih obrva u modu?"

Podsjetimo, Nataša je od 2018. u braku s Nenadom Medančićem, s kojim ima sina Tonija i kćer Kaju.

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Nataša Janjić Medančić i Nenad Medančić Foto: Instagram

Nataša Janjić Medančić i Nenad Medančić Foto: Instagram

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