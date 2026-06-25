Legendarna "otimačica" u suzama uputila emotivan apel nakon katastrofe u Venezueli: "Smiluj se..."

Gabriela Spanic emotivnim se videom i nizom objava na Instagramu oglasila nakon snažnog potresa koji je pogodio Venezuelu.

Venezuelu su u četvrtak pogodila dva potresa magnitude veće od 7, zbog kojega su se srušile mnoge zgrade, a zasad je prijavljeno više od 30 tisuća nestalih. Više o tome čitajte na Dnevnik.hr-u (OVDJE).

Vijesti o snažnom potresu duboko su potresle glumicu Gabrielu Spanic. Zvijezda kultne sapunice "Otimačica", koja je rođena u Venezueli, a vuče porijeklo iz Hrvatske, na Instagramu je podijelila niz objava u kojima nije skrivala tugu i zabrinutost zbog tragedije koja je pogodila njezinu domovinu.

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Gabriela Spanic - 6 Foto: Instagram Screenshot

Gabriela Spanic - 7 Foto: Instagram Screenshot

Najprije je podijelila informacije o snažnom potresu koji se osjetio u Venezueli, Kolumbiji, Trinidadu i Tobagu, na Arubi, Curaçau i drugim karipskim područjima, uz poruku: "Bože sveti, smiluj se Venezueli, Kolumbiji, Arubi i Curaçau."

Nedugo zatim objavila je i emotivnu videoporuku u kojoj je kroz suze progovorila o boli koju osjeća.

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"Moramo plakati za svijet, za Venezuelu, za cijeli svijet. Svijet je u strašnom stanju. Danas je bio jako težak dan. Plakala sam neutješno. Dosta mi je svega", rekla je Spanic, dodavši kako se svakodnevno moli da Bog donese pravdu Venezueli i njezinim stanovnicima.

Gabriela Spanic - 1 Foto: Instagram Screenshot

Gabriela Spanic - 4 Foto: Instagram Screenshot

"Molim Boga da pruži svoju ruku i donese pravdu Venezueli i Venezuelcima jer smo pretrpjeli previše ksenofobije, nepravde, pljački, progona i stigmatizacije. Sada još i potresi. Moja duša nije dobro."

Glumica je priznala da se od jutra nije osjećala dobro te je istaknula kako je upravo ono što se događa u njezinoj domovini najteže iskustvo koje je proživjela.

Gabriela Spanic - 2 Foto: Instagram Screenshot

"Najgore od svega je ono što se dogodilo Venezueli. Svaki dan molim Boga da bude milostiv. Ne znam što smo mi Venezuelci učinili da zaslužimo toliko patnje."

Na kraju je svoje pratitelje pozvala na zajedničku molitvu jednostavnom, ali snažnom porukom: "Molimo za Venezuelu i cijeli svijet."

Zbog ove tragedije, vlasti su proglasile izvanredno stanje dok spasilačke službe nastavljaju potragu za stradalima.

Za Dnevnik Nove TV su se javili Hrvati koji žive u Venezueli, a više pogledajte na Dnevnik.hr-u (OVDJE).

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