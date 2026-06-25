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Teški trenuci

Legendarna "otimačica" u suzama uputila emotivan apel nakon katastrofe u Venezueli: "Smiluj se..."

Piše E. G., Danas @ 20:09 Celebrity komentari
Gabriela Spanic - 5 Gabriela Spanic - 5 Foto: Instagram Screenshot

Gabriela Spanic emotivnim se videom i nizom objava na Instagramu oglasila nakon snažnog potresa koji je pogodio Venezuelu.

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Teški trenuci
Legendarna "otimačica" u suzama uputila emotivan apel nakon katastrofe u Venezueli: "Smiluj se..."
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