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Trenuci koji će se pamtiti: Ovo je jedan od najsretnijih prizora sa Svjetskog nogometnog prvenstva

Piše J. C., Danas @ 06:00 Zanimljivosti komentari
Fabian Ruiz i Rosa Pereira - 1 Fabian Ruiz i Rosa Pereira - 1 Foto: Instagram

Dok je Španjolska slavila ulazak u finale Svjetskog prvenstva, jedan od najljepših prizora večeri dogodio se uz teren, gdje je Fabián Ruiz zagrlio svoju trudnu suprugu Rosu Pereiru.

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