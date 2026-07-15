Trenuci koji će se pamtiti: Ovo je jedan od najsretnijih prizora sa Svjetskog nogometnog prvenstva

Dok je Španjolska slavila ulazak u finale Svjetskog prvenstva, jedan od najljepših prizora večeri dogodio se uz teren, gdje je Fabián Ruiz zagrlio svoju trudnu suprugu Rosu Pereiru.

Španjolska nogometna reprezentacija izborila je veliko finale Svjetskog prvenstva 2026. pobjedom 2:0 protiv Francuske, a jedan od najsretnijih nakon posljednjeg sučevog zvižduka bio je veznjak Fabián Ruiz.

Na tribinama stadiona u Dallasu nogometaš PSG-a proslavio je povijesni uspjeh u zagrljaju svoje trudne supruge Rose Pereire. Par je razmjenjivao nježnosti pred fotografima, a Rosa je ponosno pokazala trudnički trbuščić dok su zajedno slavili plasman u finale.

Fabian Ruiz i Rosa Pereira - 2 Foto: Instagram

Romantične fotografije ubrzo su preplavile društvene mreže i oduševile navijače, a mnogi su primijetili kako je riječ o jednom od najemotivnijih trenutaka večeri.

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Podsjetimo, Ruiz i Rosa Pereira vjenčali su se prošle godine u Sevilli, a nedavno su otkrili da očekuju svoje prvo dijete.

Vijest o prinovi nogometaš je simbolično proslavio i tijekom Svjetskog prvenstva, kada je nakon pogotka protiv Belgije gestom rukama i loptom ispod dresa pokazao da će uskoro postati otac.

Fabian Ruiz - 1 Foto: Bai Xuefei / Xinhua News / Profimedia

Dok Španjolska sanja novi svjetski naslov, za Fabiána Ruiza ovo je razdoblje ispunjeno dvostrukim razlogom za slavlje – velikim sportskim uspjehom i iščekivanjem prinove u obitelji.

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