Pobjednica MasterChefa pokazala ljetnu transformaciju, rezultat nije mogla prestati gledati

Endrina Muqaj osvježila je izgled za ljeto zamijenivši stare ekstenzije svjetlijima, skratila šiške i oduševila se konačnim rezultatom.

Aktualna pobjednica MasterChefa Hrvatska, Endrina Muqaj, odlučila je osvježiti svoj izgled uoči ljetnih dana, a cijelu transformaciju podijelila je s pratiteljima na društvenim mrežama.

Posjetila je frizerski salon gdje je napravila nekoliko promjena na svojoj dugoj kosi.

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Endrina Muqaj - 1 Foto: Instagram Screenshot

Endrina Muqaj - 4 Foto: Instagram Screenshot

Endrina Muqaj - 5 Foto: Instagram Screenshot

Endrina je frizerkama objasnila kako želi skinuti postojeće ekstenzije i zamijeniti ih novima, nešto svjetlijima, kako bi kosa tijekom ljeta izgledala prirodnije i osunčanije. Uz to je odlučila i malo skratiti šiške te osvježiti cijelu frizuru.

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Nakon postavljanja novih pramenova i završnog stiliziranja, nije skrivala oduševljenje. "Ajme, predivno!", rekla je kroz osmijeh gledajući svoju novu frizuru u ogledalu, dok su joj frizerice pokazivale završni izgled.

Endrina Muqaj - 3 Foto: Instagram Screenshot

Endrina Muqaj - 6 Foto: Instagram Screenshot

Endrina Muqaj - 8 Foto: Instagram Screenshot

Endrina Muqaj - 9 Foto: Instagram Screenshot

Nova frizura donijela je Endrini suptilnu, ali primjetnu promjenu – svjetliji tonovi dali su kosi ljetni sjaj, a kraće šiške dodatno su uokvirile lice. Sudeći po njezinoj reakciji, osvježenje izgleda pokazalo se punim pogotkom.

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