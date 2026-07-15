Pobjednica MasterChefa pokazala ljetnu transformaciju, rezultat nije mogla prestati gledati

Endrina Muqaj osvježila je izgled za ljeto zamijenivši stare ekstenzije svjetlijima, skratila šiške i oduševila se konačnim rezultatom.
Aktualna pobjednica MasterChefa Hrvatska, Endrina Muqaj, odlučila je osvježiti svoj izgled uoči ljetnih dana, a cijelu transformaciju podijelila je s pratiteljima na društvenim mrežama.3 vijesti o kojima se priča ''znaš...'' Jelena Rozga za In Magazin otkrila hoće li nakon vjenčanja zadržati svoje prezime ''Kroz njegove oči'' Ella Dvornik oduševila novim fotografijama, pratitelji uvjereni: ''Zacopani preko glave'' odlazak pionirke Preminula je Hrvatica koju pamtimo po velikom doprinosu hrvatskom povijesnom uspjehu
Posjetila je frizerski salon gdje je napravila nekoliko promjena na svojoj dugoj kosi.
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Endrina Muqaj - 1 Foto: Instagram Screenshot
Endrina Muqaj - 4 Foto: Instagram Screenshot
Endrina Muqaj - 5 Foto: Instagram Screenshot
Endrina je frizerkama objasnila kako želi skinuti postojeće ekstenzije i zamijeniti ih novima, nešto svjetlijima, kako bi kosa tijekom ljeta izgledala prirodnije i osunčanije. Uz to je odlučila i malo skratiti šiške te osvježiti cijelu frizuru.
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Nakon postavljanja novih pramenova i završnog stiliziranja, nije skrivala oduševljenje. "Ajme, predivno!", rekla je kroz osmijeh gledajući svoju novu frizuru u ogledalu, dok su joj frizerice pokazivale završni izgled.
Endrina Muqaj - 3 Foto: Instagram Screenshot
Endrina Muqaj - 6 Foto: Instagram Screenshot
Endrina Muqaj - 8 Foto: Instagram Screenshot
Endrina Muqaj - 9 Foto: Instagram Screenshot
Nova frizura donijela je Endrini suptilnu, ali primjetnu promjenu – svjetliji tonovi dali su kosi ljetni sjaj, a kraće šiške dodatno su uokvirile lice. Sudeći po njezinoj reakciji, osvježenje izgleda pokazalo se punim pogotkom.
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