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čudo od mladića

Zvijezda engleske reprezentacije ima tek 23 godine: Sin policajca ostvario je dječačke snove

Piše J. C., Danas @ 20:24 Zanimljivosti komentari
Jude Bellingham - 2 Jude Bellingham - 2 Foto: LGRO, IBPR

Iako ga svijet poznaje kao jednog od najtalentiranijih nogometaša svoje generacije, Jude Bellingham iza reflektora vodi znatno mirniji život, a posljednjih mjeseci sve više pažnje privlači i njegova ljubavna priča.

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Zvijezda engleske reprezentacije ima tek 23 godine: Sin policajca ostvario je dječačke snove
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