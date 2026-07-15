Zvijezda engleske reprezentacije ima tek 23 godine: Sin policajca ostvario je dječačke snove

Iako ga svijet poznaje kao jednog od najtalentiranijih nogometaša svoje generacije, Jude Bellingham iza reflektora vodi znatno mirniji život, a posljednjih mjeseci sve više pažnje privlači i njegova ljubavna priča.

Dok će milijuni navijača večeras pratiti polufinale Svjetskog prvenstva između Engleske i Argentine, sve će oči ponovno biti uprte u jednog čovjeka – Judea Bellinghama. Sa samo 23 godine veznjak Real Madrida već nosi etiketu jednog od najboljih nogometaša svijeta, a mnogi vjeruju da upravo on može Englesku odvesti do prvog svjetskog naslova nakon davne 1966. godine.

No iza hladnokrvnog nogometnog genijalca krije se priča o dječaku koji je odrastao u običnoj obitelji, obožavao Zinedinea Zidanea i vrlo rano naučio što znači disciplina.

Jude Bellingham Foto: Sipa USA / Sipa USA / Profimedia

Jude Victor William Bellingham rođen je 29. lipnja 2003. u Stourbridgeu, nedaleko od Birminghama. Njegov otac Mark godinama je radio kao policijski narednik, ali je istovremeno bio i legendarni strijelac engleskih niželigaških klubova, dok je majka Denise bila ključna osoba koja je vodila sinovu karijeru od prvih dana. Mlađi brat Jobe također je profesionalni nogometaš pa se često govori kako je nogomet obiteljski posao Bellinghamovih.

Jude Bellingham - 1 Foto: LAGENCIA PRESS / Dj Sergio Garrido / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Jude je već sa 16 godina postao najmlađi debitant u povijesti Birmingham Cityja. Toliko su vjerovali u njegov talent da je klub nakon samo jedne seniorske sezone umirovio njegov dres s brojem 22 – potez koji se rijetko viđa za igrača koji je odigrao tek jednu sezonu.

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Godine 2020. Borussia Dortmund platila je više od 25 milijuna eura za tada 17-godišnjeg veznjaka. Bio je to jedan od najvećih transfera u povijesti za igrača njegove dobi. Osvojio je DFB-Pokal, proglašen je najboljim igračem Bundeslige, a zatim su stigle nagrade Golden Boy i Kopa Trophy za najboljeg mladog nogometaša svijeta.

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Real Madrid nije dvojio. U ljeto 2023. doveo ga je za više od 100 milijuna eura, a Bellingham je odmah postao vođa veznog reda "Kraljevskog kluba". Njegova kombinacija tehnike, fizičke snage, inteligencije i osjećaja za gol mnoge je podsjetila na najveće veznjake u povijesti nogometa.

Na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu Bellingham je ponovno pokazao zašto ga mnogi smatraju najboljim veznjakom današnjice.

Jude Bellingham Foto: Daniel McGregor-Huyer / Zuma Press / Profimedia

Englesku je praktički sam odveo do polufinala, zabivši dva gola protiv Norveške u četvrtfinalu, a uoči večerašnjeg okršaja protiv Argentine upravo se od njega očekuje da ponovno bude ključni igrač.

Za razliku od brojnih nogometnih zvijezda, Jude rijetko govori o privatnom životu. Intervjue o ljubavi gotovo nikad ne daje, a društvene mreže uglavnom koristi za nogomet i suradnje s brendovima.

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Posljednjih mjeseci ipak se sve više piše o njegovoj vezi s američkom manekenkom i influencericom Ashlyn Castro. Njihova je romansa počela privlačiti pozornost krajem 2024., a tijekom Svjetskog prvenstva postala je gotovo javna tajna. Ashlyn je nekoliko puta snimljena na tribinama kako navija za Englesku, a često sjedi zajedno s Judeovom obitelji, posebno njegovom majkom Denise, s kojom je, prema pisanju britanskih medija, razvila vrlo blizak odnos.

Jude Bellingham i Ashlyn Castro - 5 Foto: Profimedia

Jude Bellingham i Ashlyn Castro - 1 Foto: Profimedia

Iako svoju vezu ne eksponiraju, zajedno su viđeni na odmoru u Italiji, na luksuznoj jahti u Sardiniji te na privatnim izlascima, uključujući karaoke večeri koje prijatelji opisuju kao njihove omiljene spojeve.

Osim što briljira na terenu, Bellingham je postao jedno od najprepoznatljivijih lica svjetskog sporta. Surađuje s Adidasom, Louis Vuittonom, SKIMS-om, McDonald'som i brojnim drugim globalnim brendovima, a njegovo karakteristično slavlje raširenih ruku postalo je zaštitni znak nove generacije nogometaša.

Jude Bellingham i Ashlyn Castro - 8 Foto: Profimedia

Jude Bellingham i Ashlyn Castro - 6 Foto: Profimedia

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Sa samo 23 godine već je prošao put o kojem većina nogometaša može samo sanjati. A večeras ima priliku napisati novo poglavlje priče koja tek počinje.

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