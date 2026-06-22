Tko je supruga britanskog premijera koji je dao ostavku? Njihov prvi kontakt bio je urnebesan

Nakon što je britanski premijer Keir Starmer danas podnio ostavku, pozornost javnosti ponovno se usmjerila na njegovu suprugu Victoriju Starmer, ženu koja je godinama bila njegova najveća podrška, ali je svjesno birala život daleko od političkih reflektora.

Britanski premijer Keir Starmer danas je podnio ostavku, čime je završilo razdoblje tijekom kojeg je predvodio laburističku vladu koja je nakon 14 godina vratila Laburističku stranku na vlast.

U oproštajnoj izjavi Starmer je istaknuo da je ulazak u Downing Street bio najponosniji trenutak njegova života.

Keir i Victoria Starmer - 3 Foto: Afp

''Okrenuli smo novu stranicu u povijesti naše zemlje nakon godina razočaranja i očaja. To je bila prilika da se životi milijuna ljudi promijene nabolje. Upravo zbog toga sam i ušao u politiku'', poručio je.

Dok je tijekom političke karijere često bio u središtu pozornosti, njegova supruga Victoria Starmer godinama je uspješno izbjegavala medijsku pažnju.

Keir i Victoria Starmer - 4 Foto: Afp

Victoria i Keir u braku su gotovo dva desetljeća. Upoznali su se dok su oboje radili kao odvjetnici, a vjenčali su se u svibnju 2007. godine. Danas imaju dvoje djece čiji identitet ljubomorno čuvaju od javnosti.

Victoria je odrasla u blizini Londona te je na Sveučilištu u Cardiffu studirala pravo i sociologiju. Nakon rada u odvjetništvu odlučila je promijeniti karijeru te se posvetila medicini rada u okviru britanskog Nacionalnog zdravstvenog sustava (NHS).

Starmer je u razgovoru za britanski Vogue otkrio zanimljiv detalj o njihovom prvom susretu. Nazvao je Victoriju kako bi raspravio dokumente koje je pripremila za sud, smatrajući da bi mogli sadržavati pogreške.

Keir i Victoria Starmer - 1 Foto: Afp

Dok je spuštala slušalicu, čuo ju je kako govori: ''Ma tko on, dovraga, misli da jest?''

''Možda mislite da to nije bio najbolji početak, ali to je bila Vic u svom klasičnom izdanju'', prisjetio se Starmer.

''Vrlo je britka, čvrsto stoji na zemlji i ne trpi besmislice ni od koga, pa tako ni od mene.''

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Iako je postala supruga britanskog premijera, Victoria nikada nije željela biti javna osoba. Starmer je više puta isticao da njegova supruga želi nastaviti živjeti što normalnijim životom i zadržati privatnost obitelji.

Keir i Victoria Starmer - 7 Foto: Afp

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''Neću se pretvarati da joj je lako, jer nije. Ona želi voditi svoj život. Ne želi biti u središtu pozornosti'', rekao je za The Sunday Times.

Par je od početka bio složan oko jedne stvari – njihova djeca neće biti dio javnog života. Starmer je tijekom izborne kampanje naglašavao da ih želi zaštititi od medijske pozornosti.

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''Ne želim previše govoriti o djeci jer ih ne želim uvlačiti u sve ovo. To je upravo ono što sam pokušavao izbjeći'', rekao je tada.

Dodao je i kako prisutnost medija ispred obiteljskog doma predstavlja velik pritisak za cijelu obitelj.

Keir i Victoria Starmer - 5 Foto: Afp

''To je golema invazija privatnosti. Utječe na nju, a utječe i na djecu. Zato ćemo ih nastaviti štititi koliko god možemo'', poručio je Starmer.

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