Sjećate ih se ovakvih? Nekad su bile djevojke iz realityja, danas grade carstvo

Danas ih poznaje cijeli svijet, no članice obitelji Kardashian-Jenner na početku su bile tek reality zvijezde u usponu. Njihove stare fotografije danas otkrivaju koliko su se Kim, Kourtney, Khloé, Kendall i Kylie promijenile tijekom godina te kako su od televizijskih lica postale globalne ikone.

Od reality zvijezda koje su početkom 2000-ih tek gradile prepoznatljivost do globalnih poduzetnica, članice najpoznatije televizijske obitelji prošle su nevjerojatnu transformaciju. Njihovi životi danas izgledaju potpuno drugačije nego u vrijeme kada su prvi put stale pred kamere, a svaka od sestara izgradila je vlastiti put prema uspjehu.

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Kim je na početku karijere bila poznata kao prijateljica Paris Hilton i djevojka koja se pokušavala probiti u svijetu zabave. Kada je 2007. godine krenuo obiteljski reality show, malo tko je mogao pretpostaviti da će upravo ona postati jedna od najutjecajnijih žena u svijetu mode, ljepote i poduzetništva. Danas vodi uspješne poslovne projekte, surađuje s najvećim svjetskim brendovima i redovito se nalazi na popisima najmoćnijih slavnih osoba.

Kim Kardashian Foto: Profimedia

Kim Kardashian - 4 Foto: Afp

Kim Kardashian - 3 Foto: Afp

Najstarija sestra Kourtney oduvijek je bila nešto povučenija od ostatka obitelji. U prvim godinama showa publika je pratila njezinu vezu sa Scottom Disickom i izazove majčinstva. Danas je posvećena zdravom načinu života, vodi vlastite poslovne projekte i uživa u obiteljskom životu sa suprugom Travisom Barkerom.

Kardashian Jenner Foto: SMG / Zuma Press / Profimedia

Kardashian Jenner - 3 Foto: Profimedia

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Khloé je od samih početaka osvajala gledatelje iskrenošću, humorom i sposobnošću da kaže ono što drugi ne žele. Tijekom godina otvoreno je govorila o kritikama na račun izgleda i pritiscima koje je osjećala zbog uspoređivanja sa sestrama. Danas je uspješna poduzetnica, majka i jedna od najpopularnijih članica obitelji na društvenim mrežama.

Kardashian Jenner - 4 Foto: Profimedia

Kardashian Jenner - 2 Foto: Profimedia

Kardashian Jenner - 1 Foto: Profimedia

Kendall je još kao tinejdžerica pokazivala interes za modu i modeling. Dok su njezine sestre gradile karijere u reality svijetu, ona se usmjerila prema modnim pistama. Danas nosi revije najpoznatijih svjetskih modnih kuća te je jedno od najprepoznatljivijih lica modne industrije.

Kendall i Kylie Jenner - 2 Foto: Instagram

Kendall Jenner (Foto: Profimedia) Foto: Profimedia

Najmlađa sestra Kylie odrasla je pred očima javnosti. Od djevojčice iz reality showa pretvorila se u jednu od najutjecajnijih osoba u beauty industriji. Njezin kozmetički brend ostvario je golemi uspjeh, a danas je poznata i kao majka dvoje djece te jedna od najpraćenijih zvijezda na društvenim mrežama.

Kylie Jenner - 3 Foto: Instagram

Kylie Jenner - 4 Foto: Instagram

Posebnu ulogu u cijeloj priči ima Kris, žena koju mnogi smatraju glavnim arhitektom obiteljskog uspjeha. Od brižne majke postala je jedna od najuspješnijih menadžerica u svijetu zabave, pretvorivši obiteljsku svakodnevicu u globalni fenomen koji traje već gotovo dva desetljeća.

Kris Jenner - 3 Foto: Profimedia

Bruce Jenner, Kris Jenner Foto: Profimedia

Iako su se njihov izgled, stil i životne okolnosti kroz godine značajno promijenili, jedno je ostalo isto – sposobnost da privuku pažnju javnosti i ostanu među najpraćenijim ženama svijeta. Upravo zato njihova transformacija i danas izaziva jednako zanimanje kao i na samom početku njihove karijere.

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