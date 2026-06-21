Nakon spektakla u Puli slavni pjevač poslao poruku Hrvatskoj: ''Tjedan je bio bomba''

Tisuće obožavatelja uživale su u spektaklu u pulskoj Areni, a dojmove nakon koncerta nije skrivao ni slavni latino pjevač, koji se emotivnom porukom na društvenim mrežama zahvalio Hrvatskoj i otkrio koliko je uživao tijekom boravka na Jadranu.

Nakon spektakularnog nastupa u pulskoj Areni, svjetska glazbena zvijezda Ricky Martin na društvenim je mrežama podijelio dojmove iz Hrvatske i zahvalio domaćoj publici na nezaboravnom dočeku.

Ricky Martin - 5 Foto: Instagram

Ricky Martin - 4 Foto: Instagram

Nakon što je rasprodana pulska Arena ugostila jednog od najvećih svjetskih latino izvođača, Ricky Martin nije skrivao oduševljenje iskustvom koje je doživio tijekom boravka u Hrvatskoj. Popularni pjevač oglasio se na Instagramu neposredno nakon koncerta te podijelio nekoliko fotografija i trenutaka sa svog putovanja.

Ricky Martin - 1 Foto: Instagram

Uz objavu je poručio kako je proteklih dana pjevao, putovao, šetao, plivao i uživao u svakom trenutku, zaključivši da je iza njega tjedan za pamćenje. Posebnu pažnju privukla je i kratka, ali znakovita poruka upućena hrvatskim obožavateljima: ''Hvala, Hrvatska.''

Njegovu objavu pogledajte OVDJE.

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Ricky Martin - 8 Foto: Profimedia

Publika u pulskoj Areni uživala je u večeri ispunjenoj energijom, plesom i najvećim hitovima latino zvijezde. Jedinstveni ambijent jednog od najljepših antičkih amfiteatara ponovno se pokazao kao savršena kulisa za veliki glazbeni spektakl koji je privukao tisuće obožavatelja.

Ricky Martin - 2 Foto: Ricky Martin

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Na pozornici su se nizali hitovi koji su obilježili njegovu bogatu karijeru, dok je publika od prvih taktova pjevala i plesala zajedno s njim. Uz vrhunski bend i atraktivne plesne koreografije, atmosfera je tijekom cijelog koncerta bila na vrhuncu.

Ricky Martin - 4 Foto: Profimedia

Ricky Martin - 3 Foto: Profimedia

Ovim nastupom još je jednom potvrdio status jednog od najpopularnijih izvođača na svjetskoj glazbenoj sceni, a njegova zahvala Hrvatskoj zasigurno će razveseliti brojne fanove koji su ga došli podržati u pulskoj Areni.

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