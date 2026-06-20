Sve si ispite položio": Dvije glazbene dive su priredile Jakovu Jozinoviću večer za pamćenje

Josipa Lisac i Vesna Pisarović bile su gošće iznenađenja na drugom rasprodanom koncertu Jakova Jozinovića u Areni Zagreb.

Nakon što je prvom rasprodanom koncertu u Areni Zagreb ugostio Matiju Cveka i Aleksandru Prijović, Jakov Jozinović pobrinuo se da ni druga večer ne prođe bez velikih iznenađenja.

Pred tisućama obožavatelja na pozornici su mu se pridružile dvije glazbene zvijezde hrvatske scene – Josipa Lisac i Vesna Pisarović.

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Jedan od najemotivnijih trenutaka večeri dogodio se kada je Jakov ugostio Josipu Lisac. Legendarna glazbenica dočekana je ovacijama publike, a s mladim pjevačem izvela je bezvremenski klasik "O jednoj mladosti". Prije zajedničke izvedbe Josipa je Jakovu uputila riječi koje su dirnule i njega i publiku.

"Sve si ispite položio, sva si čuda učinio", poručila mu je, aludirajući na njegov nevjerojatan uspon i činjenicu da je sa samo 20 godina uspio rasprodati najveću hrvatsku dvoranu dvije večeri zaredom.

Publika je s jednakim oduševljenjem pozdravila i dolazak Vesne Pisarović, još jedne gošće iznenađenja. Jakov i Vesna zajedno su otpjevali njezin veliki hit "Neka ljudi govore", a Arena Zagreb pjevala je s njima od prvog do posljednjeg stiha.

Nastupi dviju glazbenih diva dodatno su obogatili večer koja je već bila prepuna emocija, iznenađenja i velikih glazbenih trenutaka. Josipa Lisac i Vesna Pisarović svojim su dolaskom potvrdile koliko domaća glazbena scena cijeni mladog pjevača, dok je publika još jednom pokazala zašto je Jakov Jozinović trenutno jedno od najtraženijih imena regionalne glazbene scene.

Drugi koncert u Areni Zagreb tako je donio još jednu večer za pamćenje, a posebni nastupi Josipe Lisac i Vesne Pisarović zasigurno će ostati među najljepšim uspomenama brojnih obožavatelja koji su bili dio ovog velikog glazbenog spektakla.