Kakav show u Bjelovaru: Baby Lasagna pred hrvatsku publiku doveo Finca s Eurovizije

Tisuće rasplesanih i raspjevanih posjetitelja obilježile su vrhunac jubilarne 30. Terezijane u Bjelovaru, gdje su eurovizijske senzacije Baby Lasagna i Käärija priredili nezaboravan glazbeni spektakl.

Tisuće posjetitelja ispunile su središte Bjelovara i uglas pjevale te plesale uz eurovizijske zvijezde Baby Lasagnu i Kääriju, koji su priredili energičan nastup prepun hitova i odlične atmosfere na 30. Terezijani u Bjelovaru.

Već od prvih taktova bilo je jasno da publiku očekuje večer za pamćenje. Hitovi su u trenu rasplesali Bjelovar, a brojni obožavatelji pjevali su svaku riječ pjesama s podignutim mobitelima, stvarajući impresivnu kulisu svjetala ispred pozornice.

Baby Lasagna i Käärija - 5 Foto: Damir Spehar/Pixsell

Baby Lasagna i Käärija - 1 Foto: Damir Spehar/Pixsell

Posebnost večeri bio je i činjenica da je ovo bio prvi zajednički nastup Baby Lasagne i Käärije u Hrvatskoj, što je dodatno povećalo interes publike.

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Za finskog eurovizijskog miljenika Kääriju ovo je ujedno bio i prvi nastup u Hrvatskoj, a bjelovarska publika dočekala ga je s velikim oduševljenjem.

Baby Lasagna i Käärija - 2 Foto: Damir Spehar/Pixsell

Baby Lasagna i Käärija - 3 Foto: Damir Spehar/Pixsell

Baby Lasagna i Käärija - 4 Foto: Damir Spehar/Pixsell

Video s nastupa pogledajte OVDJE.

Podsjetimo, ovi izvođači osvojili su srca ljudi na Eurosongu, a prošle godine izdali su i zajedničku pjesmu ''#eurodab''.

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