Kako izgleda Xena princeza ratnica 25 godina nakon velikog uspjeha serije?

Za mnoge ljubitelje televizijskih serija dovoljno je spomenuti ime Xena da se vrate u devedesete godine. Nekadašnja televizijska heroina danas uživa u mirnijem životu, daleko od reflektora i kamera.

Generacije gledatelja pamte je kao neustrašivu ratnicu koja je godinama vladala malim ekranima, no život Lucy Lawless danas izgleda potpuno drukčije nego u vrijeme kada je utjelovila legendarnu Xenu. Glumica koja je obilježila jednu televizijsku eru posljednjih godina bira mirniji način života, daleko od blještavila koje je pratilo njezinu najveću ulogu.

Lucy Lawless - 14 Foto: Profimedia

Lucy Lawless - 5 Foto: Profimedia

Rođena na Novom Zelandu, Lucy je još kao djevojčica pokazivala interes za glumu i nastupe. Iako joj put prema uspjehu nije bio unaprijed zacrtan, prilika koja joj se ukazala sredinom devedesetih potpuno je promijenila njezinu karijeru. Nakon pojavljivanja u popularnoj seriji o Herkulu, publika je odmah reagirala na njezinu karizmu, što je otvorilo vrata samostalnom projektu koji će je pretvoriti u globalnu zvijezdu.

Lucy Lawless - 21 Foto: Profimedia

Lucy Lawless - 20 Foto: Profimedia

Lucy Lawless - 7 Foto: Profimedia

Serija o hrabroj ratnici ubrzo je postala jedan od najvećih televizijskih hitova svog vremena. Lik snažne žene koja se bori za pravdu osvojio je gledatelje diljem svijeta, a Lucy je preko noći postala jedno od najprepoznatljivijih lica televizije. Popularnost serije nastavila je rasti iz sezone u sezonu, a njezin utjecaj osjeća se i danas među brojnim obožavateljima.

Lucy Lawless - 25 Foto: Profimedia

Iza uspješne karijere nalazile su se i privatne životne prekretnice. Glumica je vrlo mlada uplovila u brak, no kasnije je otvoreno priznala kako to nije bila najbolja odluka. Nakon razvoda sreću je pronašla s producentom Robertom Tapertom, s kojim je tijekom godina izgradila stabilan obiteljski život. Zajedno su podigli troje djece, a obitelj je oduvijek nastojala držati podalje od medijske pažnje.

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Za razliku od brojnih holivudskih zvijezda, Lucy nikada nije skrivala koliko joj znači život na Novom Zelandu. Priroda, mirniji tempo i privatnost bili su joj važniji od glamura filmske industrije, zbog čega je velik dio života odlučila provesti upravo u rodnoj zemlji.

Lucy Lawless - 17 Foto: Profimedia

Lucy Lawless - 15 Foto: Profimedia

Nakon završetka serije koja ju je proslavila, nije nestala s ekrana. Nastavila je nizati zapažene televizijske i filmske uloge, pokazujući kako nije ostala zarobljena u liku koji ju je učinio slavnom. Publika ju je mogla gledati u brojnim uspješnim projektima, od znanstvene fantastike do povijesnih drama i komedija, a svaka nova uloga potvrđivala je njezin glumački raspon.

Lucy Lawless - 4 Foto: Profimedia

Lucy Lawless - 23 Foto: Profimedia

Lucy Lawless - 10 Foto: Profimedia

Posljednjih godina sve je više vezana uz novozelandsku produkciju, gdje bira projekte koji joj omogućuju balans između karijere i privatnog života. Iako više nije svakodnevno prisutna na naslovnicama kao nekada, Lucy Lawless ostaje jedno od najprepoznatljivijih televizijskih lica svoje generacije. Za milijune obožavatelja diljem svijeta ona će zauvijek ostati Xena, no iza tog legendarnog lika krije se žena koja je uspjela pronaći sreću izvan reflektora.

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