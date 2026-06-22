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Mladen Grdović otkrio nam je da ide na utakmicu Vatrenih u Ameriku: ''Volio bih...''

Piše J. C., Danas @ 10:07 Celebrity komentari
Mladen Grdović - 4 Mladen Grdović - 4 Foto: Jure Miskovic / CROPIX

Popularni zadarski pjevač spakirao je kofere i zaputio se preko Atlantika kako bi uživo podržao Vatrene na Svjetskom prvenstvu.

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