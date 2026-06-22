Mladen Grdović otkrio nam je da ide na utakmicu Vatrenih u Ameriku: ''Volio bih...''

Popularni zadarski pjevač spakirao je kofere i zaputio se preko Atlantika kako bi uživo podržao Vatrene na Svjetskom prvenstvu.

Mladen Grdović ponovno je uz Vatrene na velikom natjecanju.

Popularni zadarski pjevač ovih je dana otputovao u Toronto kako bi uživo podržao hrvatsku reprezentaciju u susretu protiv Paname na Svjetskom prvenstvu, otkrio je na svom Facebooku.

''Idem na Toronto i Panamu, a kasnije mi počinje turneja tako da ne mogu, iako bi volio ići na sve utakmice, ali moram radit svoj posa'', najavio je svoj odlazak prošlog tjedna za IN magazin.

Mladen Grdović - 2 Foto: Jure Miskovic / CROPIX

Mladen Grdović i Vatreni Foto: Luka Gerlanc / CROPIX

Grdović je već godinama poznat kao jedan od najvjernijih navijača hrvatske nogometne reprezentacije, a kad god mu poslovne obveze to dopuste, prati Vatrene na najvećim svjetskim i europskim natjecanjima, pružajući im podršku s tribina.

Njegovo navijačko putovanje nije izostalo ni tijekom povijesnog pohoda Hrvatske do srebrne medalje na Svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018. godine, kao ni četiri godine kasnije u Kataru, gdje su izabranici Zlatka Dalića osvojili broncu. Ovoga puta destinacija je Kanada, a Grdović je prema Torontu krenuo odmah nakon odrađenih nastupa.

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Otkako je krenulo Svjetsko zabavalja svoje pratitelje i komentarima na Facebooku, tko ga je posebno naljutio u prvoj utakmici s Engleskom pogledajte OVDJE.

Mladen Grdović i Vatreni Foto: Luka Gerlanc / CROPIX

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