Američke reality zvijezde izrekle ''da'' u Rovinju: Pogledajte bajkovite prizore pored mora

Američke televizijske zvijezde Blake Horstmann i Giannina Gibelli ovog su vikenda u Rovinju izrekli sudbonosno "da" pred obitelji, prijateljima i brojnim poznatim licima iz svijeta reality televizije.

Američke reality zvijezde Blake Horstmann i Giannina Gibelli ovog su vikenda svoju ljubav okrunili brakom u jednom od najljepših hrvatskih gradova.

Par je sudbonosno "da" izrekao 20. lipnja u Rovinju, okružen članovima obitelji i bliskim prijateljima.

Giannina Gibelli i Blake Horstmann - 7 Foto: Instagram

Giannina Gibelli i Blake Horstmann - 5 Foto: Instagram

Horstmann je široj publici poznat zahvaljujući emisijama ''The Bachelorette'' i ''Bachelor in Paradise'', dok je Gibelli stekla veliku popularnost nastupom u prvoj sezoni Netflixovog reality hita ''Love Is Blind''. Njihovo vjenčanje okupilo je i niz poznatih lica iz svijeta reality televizije, među kojima su bili Jason Tartick, Astrid Loch, Alexa Lemieux, Colleen Reed i Raven Ross.

Prije hrvatske avanture mladenci su s najbližima uživali u Veneciji, a po dolasku u Rovinj organizirali su nekoliko druženja i proslava. Giannina je na društvenim mrežama pratiteljima pružila uvid u pripreme za veliki dan, dok je Blake redovito dijelio dojmove s putovanja i odbrojavao do vjenčanja.

Giannina Gibelli i Blake Horstmann - 8 Foto: Instagram

Giannina Gibelli i Blake Horstmann - 9 Foto: Instagram

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Da žele intimnu ceremoniju na posebnoj lokaciji, par je otkrio još prošle godine. Giannina je tada istaknula kako joj je važnije okupiti mali krug ljudi nego organizirati veliko slavlje, dok je Blake naglasio da želi opuštenu atmosferu u kojoj će svi moći uživati.

Njihova ljubavna priča započela je krajem 2021. godine tijekom snimanja reality showa All Star Shore. Iako su isprva svoju vezu držali podalje od očiju javnosti, ubrzo su postali jedan od najomiljenijih reality parova u SAD-u.

Horstmann je u više navrata isticao kako je upravo otvorena komunikacija jedan od glavnih razloga zbog kojih njihova veza uspješno funkcionira. Par je tijekom godina često dijelio detalje iz privatnog života, a pratitelji su mogli pratiti i njihove najvažnije životne trenutke.

Giannina Gibelli i Blake Horstmann - 3 Foto: Instagram

Giannina Gibelli i Blake Horstmann - 1 Foto: Instagram

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Krajem 2023. godine objavili su da očekuju prvo dijete, a njihov sin Heath na svijet je stigao u ožujku prošle godine. Nekoliko mjeseci kasnije Blake je tijekom putovanja u Madrid kleknuo pred Gianninu i zaprosio je.

Zanimljivo je da Giannina nije prvi put u Hrvatskoj. Još 2021. godine posjetila je dalmatinsku obalu, a tada je privukla pažnju domaćih obožavatelja koji su je prepoznali iz popularnog Netflixovog formata.

Danas su oboje vrlo aktivni na društvenim mrežama, gdje ih prati gotovo tri milijuna ljudi. Zajedno vode podcast He Said, G Said, posvećen ljubavnim odnosima i obiteljskom životu, dok Blake paralelno gradi karijeru DJ-a.

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