Zvijezda hita "Trebaš li me" iskreno o uspjehu koji joj je promijenio život: "I dalje me fascinira"

Eni Jurišić u intervjuu za Showbuzz.hr osvrnula se na deset godina karijere, uspjeh hita "Trebaš li me", izazove majčinstva i glazbene scene te otkrila koliko joj znače obrada pjesme "Tvoja ljubav" i novi singl "Pijesak".

Eni Jurišić posljednjih se godina profilirala kao jedno od najprepoznatljivijih i najcjenjenijih mladih imena domaće glazbene scene. Od nastupa u talent showu, preko velikog hita "Trebaš li me" s Matijom Cvekom koji je tjednima dominirao eterom, pa sve do uspješnih samostalnih singlova i nastupa na festivalima, njezina karijera kontinuirano raste.

Danas, deset godina nakon prvih televizijskih koraka, uspješno balansira između glazbene karijere i majčinstva, a publiku je nedavno osvojila i novom interpretacijom kultne pjesme "Tvoja ljubav" grupe The Bastardz te ljetnim singlom "Pijesak". Tim povodom razgovarali smo s Eni o glazbi, majčinstvu, pritisku uspjeha, domaćoj sceni i lekcijama koje je naučila tijekom prvog desetljeća karijere.

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Eni Jurišić - 1 Foto: Anton Marincel/PR

Njezina diskografska kuća protekle godine je proslavila 30 godina djelovanja, a obilježili su je objavom obrade jednog od njihovih najvećih hitova - "Tvoja ljubav" grupe The Bastardz. Čast da ju obradi pripala je upravo Eni.

"Bila sam iskreno počašćena. Kada vam netko povjeri novu interpretaciju pjesme koja već ima svoje mjesto u domaćoj glazbi, to je veliko priznanje, ali i odgovornost. Aquarius Records je obilježio brojne važne trenutke hrvatske glazbene scene i činjenica da su baš mene vidjeli kao dio ove priče zaista mi puno znači", otkrila je pjevačica.

Eni Jurišić - 3 Foto: Davor Pongračić/Cropix

Eni Jurišić - 2 Foto: Filip Gržinčić/PR

Osim što joj je pripapa za čast, Eni je osjećala i dodatnu odgovornost: "Takve pjesme ljudi nose sa sobom godinama i uz njih vežu emocije i uspomene. Najviše je olakšalo to što pjesmu iskreno obožavam i nalazi se u mom repertoaru već godinama. Moj cilj nije bio mijenjati ono što publika voli, nego pjesmi pristupiti s poštovanjem i kroz vlastitu emociju dati joj jednu novu dimenziju."

Iako joj je majka poznata pjevačica Jozefina Jurišić, svoju karijeru je započela u jednoj televizijskoj emisiji. U ovih deset godina prošla je zanimljiv glazbeni i diskografski put.

"Najteže je bilo ostati vjeran sebi i pronaći vlastiti identitet nakon natjecanja. U tim trenucima svi imaju neka očekivanja, a vi tek otkrivate kakav umjetnik želite biti. Najljepši dio je svakako mogućnost da stvaram glazbu koju volim i da publika u njoj prepoznaje iskrenost, emocije i energiju", bila je iskrena.

Eni Jurišić - 3 Foto: Anton Marincel/PR

Eni Jurišić - 3 Foto: Filip Gržinčić/PR

Hit "Trebaš li me" i poslije četiri godine se često čuje na radijskim postajama, a nisu strane ni obrade u izvedbi drugih izvođača. Tako smo ovaj hit, koji je 20 tjedana bio najemitiraniji u Hrvatskoj, čuli i u finalnoj emisiji desete sezone "Tvoje lice zvuči poznato" u izvedbi Nore Ćurković i Dore Trogrlić.

"Na tu pjesmu gledam s velikom zahvalnošću. Otvorila mi je mnoga vrata i približila me publici koja me i danas vjerno prati. Mislim da svaki izvođač priželjkuje pjesmu koja će ostaviti takav trag, zato sam sretna što je upravo 'Trebaš li me' postala važan dio mog glazbenog puta", ispričala je Eni, nadovezavši se na popularnost pjesme: "I danas me fascinira činjenica da ljudi neprestano otkrivaju tu pjesmu i da je vole jednakim intenzitetom kao i kada je prvi put objavljena. Vjerujem da u njoj postoji nešto posebno, u samoj emociji, izvedbi i priči što se snažno povezuje s ljudima. Posebno mi je drago kada vidim da je pjevaju i izvode regionalne glazbene zvijezde."

S druge strane, uspjeh "Trebaš li me" povećao je očekivanja publike.

"U određenoj mjeri jest, ali to je zapravo lijep problem. Kada publika od vas očekuje puno, to znači da vjeruje u ono što radite. Naravno, ponekad se osjeti pritisak, no s vremenom naučite da je najvažnije ostati dosljedan sebi, a ne pod svaku cijenu pokušavati nadmašiti brojke i prethodne uspjehe", poručila je Eni. "Mislim da je upravo to najteži dio ovog posla pronaći ravnotežu, unijeti emocije u ono što radite, a pritom jasno znati što želite i kada je pravi trenutak za određene poteze. Mnogi se upravo tu susretnu s izazovima. Važno je ostati vjeran sebi jer vas upravo to vodi naprijed. Rješenje nije skrenuti na tuđi put samo zato što se čini lakšim ili bolje popločenim."

Prije tri godine sa suprugom i kolegom Vjekom Ključarićem dobila je kćer Elvie. Koliko je dolazak prinove promijenio nju kao osobu i umjetnicu?

Vjeko Ključarić i Eni Jurišić Foto: Livio Andrijic / CROPIX

Vjeko Ključarić i Eni Jurišić Foto: Davor Pongracic/Cropix

"Majčinstvo me promijenilo na svim razinama. Donijelo mi je novu perspektivu, strpljenje i neku dublju emocionalnost. Vjerujem da se to osjeti i u glazbi koju danas stvaram jer sada na mnoge stvari gledam drugačijim očima nego prije nekoliko godina", iskrena je Eni. "Nije uvijek jednostavno i bilo bi neiskreno reći da jest. Postoje dani kada je izazovno uskladiti sve obaveze, ali uz podršku obitelji i dobru organizaciju sve je moguće. Najvažnije mi je da, bez obzira na tempo, uvijek pronađem kvalitetno vrijeme za svoje najbliže."

Eni je bila oko šest mjeseci trudna kada je pokušala predstavljati Hrvatsku na Eurosongu s pjesmom "Kreni dalje". S tri godine odmaka, vjeruje kako su streaming servisi preuzeli primat od festivala oko promocije, no i festivali imaju svoju čar.

"Mislim da je sve manji interes za takvu vrstu promocije ali i dalje smatram da su potrebni", poručila je Eni. "Streaming i društvene mreže omogućuju brz doseg, ali festivali pružaju nešto što digitalni svijet ne može zamijeniti kao na primjer neposredan kontakt s publikom. Upravo na pozornici često najbolje osjetite kako pjesma zaista živi među ljudima."

Vjeruje kako festivali mogu biti platforme za lansiranje pjesama, kao i mjesto susreta glazbenika i publike: "Rekla bih da mogu biti oboje. Ako se poklope zvijezde naći će pjesma svoj put, na ovaj ili onaj način. Možda danas ne funkcioniraju na isti način kao prije dvadeset ili trideset godina, ali i dalje imaju snagu predstaviti pjesmu širokoj publici. Istovremeno, postali su i važan prostor za povezivanje izvođača i publike."

Eni Jurišić - 3 Foto: Vanesa Pandzic / CROPIX

Eni Jurišić - 1 Foto: Filip Gržinčić/PR

Za ljeto je pripremila novu pjesmu - "Pijesak", koja je već osvojila radijski eter, a mnogi će se složiti kako ćemo upravo po ovoj pjesmi pamtiti ljeto 2026. godine.

"'Pijesak' je pjesma koja je nastala iz vrlo iskrenih emocija i promišljanja o odnosima, promjenama i odrastanju", ispričala je Eni, dodavši kako je nastala: "Ideja za nju rodila se prije četiri godine, jednog ljeta, a u međuvremenu smo je razvili i pretvorili u pjesmu koja je sada napokon ugledala svjetlo dana. Vjerujem da će se mnogi pronaći u njezinoj priči jer govori o osjećajima koje svi ponekad proživljavamo, o uspomenama kojih se rado prisjećamo, bezbrižnosti, o ljubavi i trenucima koji nas oblikuju. Ljeto i pijesak snažne su asocijacije na prolaznost vremena, pa je cijela priča upravo zato vrlo smislena i životna. Posebno me veseli vidjeti kako će publika reagirati jer mi je ova pjesma iznimno draga i zaista je volim."

S deset godina iskustva u industriji, Eni ima savjet za mlađu sebe.

"Rekla bih joj da bude strpljiva, hrabra i da vjeruje svom instinktu. U karijeri će biti uspona i padova, ali najvažnije je ostati priseban i svoj. Ne treba se bojati pogrešaka jer upravo iz njih najviše naučimo. I možda najvažnije, ne ustručavaj se i uživaj u svakom trenutku, jer vrijeme zaista brzo prolazi."

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