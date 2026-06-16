Sjećate li se sramežljive časne sestre iz kultnog hita? Tek sada je otkrila što se događalo iza kulisa

Wendy Makkena, glumica koju je proslavila uloga sestre Mary Robert u kultnom filmu "Redovnice nastupaju", ponovno je privukla pozornost otkrivši tajnu svog lika više od 30 godina nakon premijere.

Više od tri desetljeća nakon premijere kultnog filma "Redovnice nastupaju" (Sister Act), glumica Wendy Makkena ponovno se našla u središtu pozornosti zahvaljujući otkriću da je njezin lik, sestra Mary Robert, prema njezinoj vlastitoj glumačkoj interpretaciji osjećao nesvjesnu privlačnost prema Deloris Van Cartier, koju je glumila Whoopi Goldberg.

Upravo je ta izjava ponovno probudila interes za glumicu koju generacije gledatelja pamte kao sramežljivu časnu sestru čarobnog glasa.

Wendy Rosenberg Makkena rođena je 4. listopada 1958. godine u New Yorku. Još kao dijete pokazivala je izniman umjetnički talent. Svirati harfu počela je s osam godina, a već s deset nastupila je u slavnoj dvorani Carnegie Hall. Istovremeno se ozbiljno bavila baletom te je godinama pohađala plesnu izobrazbu povezanu s New York City Balletom.

Do petnaeste godine paralelno je trenirala balet i glazbu, no morala je odabrati jedno. Odlučila se za ples, ali ju je ozljeda sa samo 18 godina prisilila da odustane od profesionalne baletne karijere. Upravo tada okrenula se glumi te nastavila školovanje na prestižnoj njujorškoj umjetničkoj akademiji Juilliard.

Wendy Makkena - 2 Foto: Profimedia

Glumačku karijeru započela je tijekom 1980-ih na kazališnim pozornicama i televiziji. Pojavljivala se u serijama poput "Santa Barbare" i "Law & Ordera", a filmski debi ostvarila je 1988. godine u sportskom filmu "Eight Men Out". Paralelno je gradila i kazališnu karijeru na Broadwayu, gdje je nastupala u predstavama poput "Pygmaliona" i "Lend Me a Tenor".

Prijelomni trenutak stigao je 1992. godine kada je dobila ulogu sestre Mary Robert u filmu "Redovnice nastupaju". U filmu je glumila povučenu i nesigurnu časnu sestru koja zahvaljujući Deloris, koju je utjelovila Goldberg, pronalazi samopouzdanje i svoj glas. Film je postao veliki hit i zaradio stotine milijuna dolara diljem svijeta, a Makkena je preko noći postala prepoznatljivo lice Hollywooda.

Wendy Makkena - 3 Foto: Profimedia

Mnogi ne znaju da glas koji se čuje tijekom njezinih pjevačkih scena zapravo nije bio njezin. Za vokale je bila angažirana profesionalna pjevačica Andrea Robinson, dok je Makkena odradila glumački dio nastupa.

Godinu dana kasnije vratila se u nastavku "Redovnice nastupaju 2", koji je unatoč slabijim kritikama ostvario veliki komercijalni uspjeh i dodatno učvrstio status filma kao klasika.

Nedavno je ponovno dospjela na naslovnice kada je otkrila da je tijekom snimanja sama sebi stvorila pozadinsku priču prema kojoj je sestra Mary Robert bila nesvjesno privučena Deloris.

Wendy Makkena Foto: Supplied by LMK / Landmark / Profimedia

"Nitko na setu to nije znao. To je bila moja mala interna tajna koju sam koristila kao glumica", priznala je. Izjava je izazvala lavinu reakcija među obožavateljima filma koji su godinama raspravljali o kemiji između dvaju likova.

Makkena je posljednjih godina otkrila i neke zabavne anegdote sa snimanja. Tijekom okupljanja glumačke ekipe prisjetila se kako su ona, Goldberg i Kathy Najimy u kostimima časnih sestara obilazile San Francisco i upadale u komične situacije koje su postale dio filmske legende.

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Iako nikada nije ponovila uspjeh koji joj je donijela sestra Mary Robert, Wendy je ostvarila dugu i stabilnu karijeru. Glumila je u filmovima "Camp Nowhere", "Air Bud", "State of Play", "The Discovery" i "A Beautiful Day in the Neighborhood", dok se na televiziji pojavljivala u serijama poput "NYPD Blue", "NCIS-a", "Judging Amy" i "Rabbit Holea".

Uz glumu ostala je aktivna i na kazališnim daskama, gdje je ostvarila niz zapaženih uloga na Broadwayu i izvan njega.

Wendy Makkena - 1 Foto: Profimedia

Za razliku od brojnih holivudskih kolega, Makkena gotovo nikada nije punila tabloide. Od 1997. godine u braku je s poznatim glumačkim trenerom Bobom Krakowerom, s kojim ima dijete. Njihov brak smatra se jednim od najstabilnijih u američkoj industriji zabave.

Danas, u 68. godini, Makkena i dalje glumi, ali se bavi i poduzetništvom. Osim što povremeno nastupa na filmu i televiziji, poznata je i kao osnivačica uspješnog poslovnog projekta koji je razvijala zajedno sa svojom kćeri. Ujedno je jedna od glumica koje se očekuju u dugoočekivanom filmu "Sister Act 3", koji Disney već godinama priprema s Goldberg u glavnoj ulozi.

Wendy Makkena - 4 Foto: Profimedia

Iako je tijekom karijere odigrala desetke uloga, za milijune gledatelja diljem svijeta Wendy Makkena zauvijek će ostati skromna i simpatična sestra Mary Robert – časna sestra koja je uz pomoć glazbe pronašla svoj glas.

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