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Životna priča našeg glumca je poput scenarija za film: Danas živi u dalekoj Americi

Piše J. C., Danas @ 08:01 Nekad i sad komentari
Otokar Levaj - 6 Otokar Levaj - 6 Foto: Biljana Blivajs / CROPIX

Otokar Levaj obilježio je domaću glumačku scenu ulogama u kultnim serijama i filmovima, no jednako zanimljiv kao njegova karijera bio je i njegov privatni život – od tri velike ljubavi do preseljenja na Floridu gdje je, nakon više od 50 godina, ponovno pronašao svoju srednjoškolsku djevojku.

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Životna priča Otokara Levaja
legendarno ime
Životna priča našeg glumca je poput scenarija za film: Danas živi u dalekoj Americi
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