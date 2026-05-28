Životna priča našeg glumca je poput scenarija za film: Danas živi u dalekoj Americi

Otokar Levaj obilježio je domaću glumačku scenu ulogama u kultnim serijama i filmovima, no jednako zanimljiv kao njegova karijera bio je i njegov privatni život – od tri velike ljubavi do preseljenja na Floridu gdje je, nakon više od 50 godina, ponovno pronašao svoju srednjoškolsku djevojku.

Dok mnogi njegove uloge pamte iz ''Smogovaca'', ''Ne daj se, Floki'', ''Duge mračne noći'' ili novijeg ''Dnevnika velikog Perice'', život Otokara Levaja mogao bi poslužiti kao scenarij za filmsku melodramu.

Zagrebački glumac, kojeg publika desetljećima doživljava kao toplog gospodina profinjenog glasa i šarma stare škole, danas mirnije dane provodi na Floridi – uz ženu koju je prvi put poljubio još kao srednjoškolac.

Otokar Levaj - 4 Foto: Biljana Blivajs / CROPIX

Otokar Levaj rođen je 17. travnja 1943. u Zagrebu, a ljubav prema glumi osjetio je vrlo rano. Ipak, obitelj je za njega željela sigurniji životni put pa je završio građevinsku tehničku školu prije nego što je ipak upisao Akademiju dramske umjetnosti u Zagrebu. Diplomirao je početkom sedamdesetih i ubrzo postao jedno od zaštitnih lica hrvatskog kazališta, filma i televizije.

Karijeru je gradio strpljivo i bez skandala, uglavnom kroz karakterne uloge koje su s godinama postajale sve upečatljivije. Publika ga pamti kao gospodina starog kova, oca, profesora ili šarmantnog zagrebačkog bonvivana, a posljednjih godina osvojio je novu generaciju gledatelja kao Eugen Fulir u seriji ''Dnevnik velikog Perice''.

Otokar Levaj - 5 Foto: Srdjan Vrancic / CROPIX

No iza profesionalne stabilnosti skrivao se vrlo turbulentan privatni život.

Njegova prva velika ljubav bila je Dunja Bedenko, djevojka iz srednjoškolskih dana. Život ih je razdvojio prije nego što su stigli ostvariti zajedničke planove. Dunja je kasnije otišla u SAD, gdje je nakon diplome kemije i farmacije izgradila karijeru medicinske sestre na Floridi, dok je Levaj ostao u Hrvatskoj i posvetio se glumi.

Otokar Levaj - 2 Foto: Damjan Tadic / CROPIX

Prvi brak sklopio je s opernom pjevačicom Elenom Hristovom, s kojom je dobio kćer Elu. Nakon razvoda upoznao je kostimografkinju i akademsku slikaricu Rutu Knežević, ženu s kojom je proveo gotovo tri desetljeća. Njihova ljubavna priča završila je vrlo bolno – Ruta je oboljela od Alzheimerove bolesti, a Levaj je više puta otvoreno govorio koliko ga je njezina smrt pogodila.

S Rutom je dobio sina Marina, a prihvatio je i njezina sina Marka kao vlastito dijete. Upravo je obitelj ono o čemu danas govori s najvećim ponosom.

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A onda se dogodio obrat koji zvuči gotovo nevjerojatno.

Nakon više od 50 godina ponovno je preko Facebooka pronašao Dunju. U jednom intervjuu priznao je da ju je iz čiste znatiželje potražio na društvenim mrežama i poslao joj poruku. Ubrzo su se ponovno sreli u Dalmaciji, gdje je Dunja došla na ljetovanje, a Levaj igrao predstavu. Kasnije je govorio da je njihov prvi poljubac nakon toliko desetljeća bio kao da svih tih godina nisu ni bili razdvojeni.

Ljubav se rasplamsala gotovo filmskom brzinom. Vjenčali su se 2015. godine, a Levaj se zbog nje preselio na Floridu, u grad Bradenton. Ondje danas živi između američke svakodnevice i povrataka u Hrvatsku tijekom ljeta.

"Bila je plavokosa i plavooka, dvije godine mlađa od mene - idealan tip djevojke s kojom možete zamisliti sretan život, ispunjen slatkom dječicom... I ja sam se njoj svidio, iako dug i štrkljast, ali ni približno kao ona meni. Hodali smo do ljeta, a onda su odvojena ljetovanja, pijesak i more učinili svoje. Bio sam zaboravljen i od najsretnijeg postao najnesretniji patnik na kugli zemaljskoj", prisjetio se za Gloriju.

"Dunja je u Zagrebu diplomirala kemiju i farmaciju, nakon čega se preselila u Ameriku. Tamo nije mogla pronaći posao u struci pa se školovala za medicinsku sestru, a u Hrvatsku je dolazila na ljetovanja. Pukim slučajem je nakon umirovljenja 2014. odlučila ljetovati u šibenskoj Rogoznici, što je sto kilometara sjevernije od Omiša, gdje ja ljetujem. Otputio sam se u njezinu Rogoznicu, ondje me pozvala na Floridu, a sve ostalo je povijest", rekao je.

Otokar Levaj - 3 Foto: Mario Todoric / CROPIX

Levaj nikada nije skrivao ni svoje slabosti. Otvoreno je pričao o razdoblju kada je pretjerivao s alkoholom i cigaretama, priznajući da je u jednom trenutku odlučio potpuno promijeniti životne navike jer više nije želio gubiti kontrolu nad vlastitim životom. Danas kaže da mu je mir najvažniji luksuz.

Iako je formalno u mirovini, publika ga i dalje doživljava kao jednog od posljednjih pravih džentlmena domaće glumačke scene.

Aktivan je i na Facebooku gdje često objavljuje svoje misli i fotografije.

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