Udala se članica Učiteljica! Vječnu ljubav obećala je našem poznatom tamburašu

Ljubav je okrunjena brakom za Silviju Ivić, članicu popularne grupe Učiteljice, koja je ovog vikenda izgovorila sudbonosno "da" poznatom hrvatskom tamburašu Željku Jeliću, a sretnu vijest otkrile su njezine kolegice emotivnom objavom na društvenim mrežama.

Članica popularne grupe Učiteljice, Silvia Ivić, uplovila je u bračnu luku.

Pjevačica je sudbonosno "da" izrekla poznatom hrvatskom tamburašu Željku Jeliću, a sretnu vijest s pratiteljima su podijelile njezine kolegice iz benda.

Silvia Ivić i Željko Jelić - 2 Foto: Instagram

Silvia Ivić i Željko Jelić - 3 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Američke reality zvijezde izrekle ''da'' u Rovinju: Pogledajte bajkovite prizore pored mora

Na društvenim mrežama objavljena je fotografija nasmijane mladenke u društvu kolegica, uz emotivnu poruku koja je oduševila brojne obožavatelje.

"Danas je veliki dan za našu Silviju. Jako smo sretne i ponosne na nju. Želimo joj da je najvoljenija, najsretnija i da ostane uvijek nasmijana kao i do sad. Znamo da će je njen Željko čuvati i voljeti i da će biti sretni skupa. Silvia, vole te tvoje cure!" napisale su članice grupe Učiteljice na Facebooku.

Silvia je za svoj poseban dan odabrala elegantnu bijelu vjenčanicu od čipke, dok su joj društvo pred oltarom pravile kolegice iz benda, koje nisu skrivale ponos i sreću zbog njezinog novog životnog poglavlja.

Pogledaji ovo Nekad i sad Životna priča našeg glumca je poput scenarija za film: Danas živi u dalekoj Americi

Osim njih, fotografiju sa Silvijom objavile su i Cure iz CEntra gdje je Silvia nekad svirala.

Brojni prijatelji, kolege i obožavatelji u komentarima su mladencima uputili iskrene čestitke i najljepše želje za zajednički život ispunjen ljubavlju, srećom i razumijevanjem.

Silvia Ivić i Željko Jelić - 1 Foto: Instagram

Senidah otvorila dušu u podcastu "Nema labavo by IN Magazin": Progovorila o obitelji, ljubavi i koncertu u Areni Zagreb!

1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Celebrity Mnogi ne vjeruju koliko dobro izgleda: Zanosna mama ponovno u centru pažnje

1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Celebrity Laura Gnjatović pokazala figuru u minijaturnom bikiniju, pratitelji je obasuli komplimentima