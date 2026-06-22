Lana Jurčević podijelila rijetku fotografiju s partnerom, koji dolazi iz uspješne zagrebačke obitelji

Lana Jurčević podijelila je rijedak obiteljski trenutak s partnerom Filipom i kćerkicom, a uz fotografiju je otkrila i simpatičnu nezgodu koja se dogodila.
Pjevačica i poduzetnica Lana Jurčević razveselila je pratitelje rijetkom obiteljskom fotografijom na kojoj pozira s partnerom Filipom Kratofilom i njihovom kćerkicom.3 vijesti o kojima se priča Ima 39 godina Mnogi ne vjeruju koliko dobro izgleda: Zanosna mama ponovno u centru pažnje predivna mladenka Udala se članica Učiteljica! Vječnu ljubav obećala je našem cijenjenom tamburašu legendarno ime Životna priča našeg glumca je poput scenarija za film: Danas živi u dalekoj Americi
Idiličan trenutak zabilježen je nakon krštenja djevojčice njihovih prijatelja, Sienne, no Lana je otkrila da iza savršene fotografije stoji i jedna urnebesna zgoda.
Lana Jurčević, Filip Kratofil i Mayla Lily - 2 Foto: Instagram
Naime, kako je priznala u objavi, tijekom svečanosti došlo je do male nezgode s dječjom bočicom.
''U ovoj idili mi je pola litre vode iscurilo iz Mayline boce u torbu u kojoj je moj mob plivao kraul. Filip je mislio da sam se upišala ili da mi je pukao (nepostojeći) vodenjak jer je ostala lokvica iza mene u petom redu'', napisala je Lana.
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Srećom, sve je završilo bez većih posljedica, a njezin mobitel preživio je ''plivački trening''.
Lana Jurčević - 2 Foto: Instagram
''Mob je živ! I imali smo divno popodne. Hvala ti Bože na svemu. Krstili smo našu malu prijateljicu Siennu'', dodala je.
Lana i Filip zajedno su od 2017. godine, a svog je dečka pjevačica dugo uspjela sakrivati od javnosti. Filip se ne voli medijski eksponirati, pa se tako o njemu može naći vrlo malo informacija, ali one najvažnije ipak su dostupne.
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Filip je inače specijalist digitalnog marketinga, a kao što piše na njegovu zaključanom profilu na Instagramu, on je i osnivač Lanine tvrtke La piel. Filipovi roditelji vlasnici su restorana ''Zlatni medvjed'' na Sljemenu.
Više o Filipu čitajte OVDJE.
Lana Jurčević - 3 Foto: Instagram Screenshot
Lana Jurčević i kćerkica Mayla Lily - 2 Foto: Screenshot
Osim supruga, Lana je podijelila i fotografije svoje starije kćeri Mayle Lily koja je nosila ružičastu haljinicu.
Podsjetimo, za Uskrs je Lana rodila i drugu kćer kojoj su dali ime Meli. Više pogledajte OVDJE.
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