Lana Jurčević podijelila rijetku fotografiju s partnerom, koji dolazi iz uspješne zagrebačke obitelji

Lana Jurčević podijelila je rijedak obiteljski trenutak s partnerom Filipom i kćerkicom, a uz fotografiju je otkrila i simpatičnu nezgodu koja se dogodila.

Pjevačica i poduzetnica Lana Jurčević razveselila je pratitelje rijetkom obiteljskom fotografijom na kojoj pozira s partnerom Filipom Kratofilom i njihovom kćerkicom.

Idiličan trenutak zabilježen je nakon krštenja djevojčice njihovih prijatelja, Sienne, no Lana je otkrila da iza savršene fotografije stoji i jedna urnebesna zgoda.

Lana Jurčević, Filip Kratofil i Mayla Lily - 2 Foto: Instagram

Naime, kako je priznala u objavi, tijekom svečanosti došlo je do male nezgode s dječjom bočicom.

''U ovoj idili mi je pola litre vode iscurilo iz Mayline boce u torbu u kojoj je moj mob plivao kraul. Filip je mislio da sam se upišala ili da mi je pukao (nepostojeći) vodenjak jer je ostala lokvica iza mene u petom redu'', napisala je Lana.

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Srećom, sve je završilo bez većih posljedica, a njezin mobitel preživio je ''plivački trening''.

Lana Jurčević - 2 Foto: Instagram

''Mob je živ! I imali smo divno popodne. Hvala ti Bože na svemu. Krstili smo našu malu prijateljicu Siennu'', dodala je.

Lana i Filip zajedno su od 2017. godine, a svog je dečka pjevačica dugo uspjela sakrivati od javnosti. Filip se ne voli medijski eksponirati, pa se tako o njemu može naći vrlo malo informacija, ali one najvažnije ipak su dostupne.

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Filip je inače specijalist digitalnog marketinga, a kao što piše na njegovu zaključanom profilu na Instagramu, on je i osnivač Lanine tvrtke La piel. Filipovi roditelji vlasnici su restorana ''Zlatni medvjed'' na Sljemenu.

Više o Filipu čitajte OVDJE.

Lana Jurčević - 3 Foto: Instagram Screenshot

Lana Jurčević i kćerkica Mayla Lily - 2 Foto: Screenshot

Osim supruga, Lana je podijelila i fotografije svoje starije kćeri Mayle Lily koja je nosila ružičastu haljinicu.

Podsjetimo, za Uskrs je Lana rodila i drugu kćer kojoj su dali ime Meli. Više pogledajte OVDJE.

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