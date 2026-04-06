Tko je samozatajni partner Lane Jurčević, s kojim je dobila drugo dijete?

Lana Jurčević u vezi je s Filipom Kratofilom gotovo devet godina, kojeg je dosad samo nekoliko puta pokazala na društvenim mrežama.

Pjevačica Lana Jurčević točno na Uskrs rodila je drugo dijete, malenu Meli.

Sretne trenutke iz rodilišta zabilježila je i fotografijama koje je objavila na društvenim mrežama, na kojima se vidi nježna obiteljska atmosfera odmah nakon poroda. Lana i njezin partner Filip Kratofil nisu skrivali emocije dok su prvi put držali novorođenče u naručju, razmjenjujući dirljive poglede i poljupce. Osim Meli, Lana i Filip imaju i kćerkicu Maylu Lily.

Tko je Filip?

Lana i Filip zajedno su od 2017. godine, a svog je dečka pjevačica dugo uspjela sakrivati od javnosti. Filip se ne voli medijski eksponirati, pa se tako o njemu može naći vrlo malo informacija, ali one najvažnije ipak su dostupne.

Filip je inače specijalist digitalnog marketinga, a kao što piše na njegovu zaključanom profilu na Instagramu, on je i osnivač Lanine tvrtke La piel.

Lana rijetko dijeli privatne fotografije s Filipom, a na svom profilu objavila je tek nekoliko njihovih fotografija tijekom višegodišnje veze.

"On je osoba s kojom dijelim vrlo slične vrijednosti i ciljeve, pa smo prihvatili činjenicu da često žrtvujemo slobodno vrijeme i možda neke zajedničke trenutke zbog onog što tek dolazi. Ako bih se na nešto kladila, onda je to da on ne voli Lanu koju javnost zna, nego onu kakva je u četiri zida", objasnila je u intervjuu za Story 2020. godine.

Inače, Filip ima brata blizanca koji se zove Antonio, a on također ljubi jednu našu pjevačicu, Jelenu Žnidarić Zsa Zsu.

Filipovi roditelji vlasnici su restorana ''Zlatni medvjed'' na Sljemenu.

Lana je i nedavno priznala da nije uvijek imala idiličnu vezu s Filipom.

''Nismo savršeni. Bilo je dana kad smo šutjeli više nego pričali. I kad smo si sve po spisku... Kad smo se gledali preko sobe i mislili: ''Kako smo uopće došli do ovdje?'' I onda bi opet došao neki mali trenutak – ja ne znam koji on to superpower ima, ali me i najljuću zna nasmijati. I to s takvom nekom gluposti da se ni dijete u vrtiću tom ne bi nasmijalo'', napisala je.

