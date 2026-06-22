Käärijä na bini zaplesao u kockastom dresu reprezentacije: ''Sada se osjećam kao Hrvat''

Käärijä je prvi put stigao u Hrvatsku, a publiku na bjelovarskoj Terezijani osvojio je ne samo svojim hitovima već i reakcijom na poseban poklon.
Eurovizijski miljenik Käärijä u nedjelju je navečer po prvi put nastupio u Hrvatskoj, i to na jubilarnoj, 30. Terezijani u Bjelovaru.3 vijesti o kojima se priča legendarno ime Životna priča našeg glumca je poput scenarija za film: Danas živi u dalekoj Americi predivna mladenka Udala se članica Učiteljica! Vječnu ljubav obećala je našem cijenjenom tamburašu šarmantni filip Lana Jurčević podijelila rijetku fotografiju s partnerom, koji dolazi iz uspješne zagrebačke obitelji
Finski glazbenik, kojeg je publika diljem Europe upoznala na Eurosongu 2023. godine s hitom ''Cha Cha Cha'', priredio je večer za pamćenje, no jedan je trenutak posebno oduševio okupljene.
Baby Lasagna i Käärija - 3 Foto: Damir Spehar/Pixsell
Tijekom nastupa Käärijä je na pozornici dobio hrvatski nogometni dres, koji je odmah obukao pred publikom. Oduševljenje nije skrivao, a njegov komentar izazvao je gromoglasan pljesak.
''Sada se osjećam kao Hrvat'', poručio je s pozornice.
Käärijä na Instagramu - 2 Foto: Instagram
Käärijä na Instagramu - 1 Foto: Instagram
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Publika je tijekom cijelog koncerta pjevala, plesala i skakala uz njegove najveće hitove, a posebna energija vladala je upravo nakon trenutka s hrvatskim dresom.
Käärijä na Instagramu - 4 Foto: Instagram
Käärijä je popularnost stekao na Eurosongu u Liverpoolu, gdje je bio jedan od glavnih favorita za pobjedu. Ipak, pobjedu je tada odnijela Loreen s pjesmom ''Tattoo'', čime je postala prva žena koja je dvaput osvojila ovo prestižno glazbeno natjecanje.
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Da je uživao u svom prvom nastupu pred hrvatskom publikom, Käärijä je pokazao i nakon koncerta. Na Instagram priči podijelio je snimku na kojoj nastupa upravo u hrvatskom dresu te kratko poručio: ''Hvala, Hrvatska.''
Baby Lasagna i Käärija - 5 Foto: Damir Spehar/Pixsell
Baby Lasagna i Käärija - 1 Foto: Damir Spehar/Pixsell
U Bjelovaru je nastupio zajedno s našim Baby Lasagnom, s kojim ima i duet ''#eurodab''. Više pogledajte OVDJE.
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