Käärijä na bini zaplesao u kockastom dresu reprezentacije: ''Sada se osjećam kao Hrvat''

Käärijä je prvi put stigao u Hrvatsku, a publiku na bjelovarskoj Terezijani osvojio je ne samo svojim hitovima već i reakcijom na poseban poklon.

Eurovizijski miljenik Käärijä u nedjelju je navečer po prvi put nastupio u Hrvatskoj, i to na jubilarnoj, 30. Terezijani u Bjelovaru.

Finski glazbenik, kojeg je publika diljem Europe upoznala na Eurosongu 2023. godine s hitom ''Cha Cha Cha'', priredio je večer za pamćenje, no jedan je trenutak posebno oduševio okupljene.

Baby Lasagna i Käärija - 3 Foto: Damir Spehar/Pixsell

Tijekom nastupa Käärijä je na pozornici dobio hrvatski nogometni dres, koji je odmah obukao pred publikom. Oduševljenje nije skrivao, a njegov komentar izazvao je gromoglasan pljesak.

''Sada se osjećam kao Hrvat'', poručio je s pozornice.

Käärijä na Instagramu - 2 Foto: Instagram

Käärijä na Instagramu - 1 Foto: Instagram

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Publika je tijekom cijelog koncerta pjevala, plesala i skakala uz njegove najveće hitove, a posebna energija vladala je upravo nakon trenutka s hrvatskim dresom.

Käärijä na Instagramu - 4 Foto: Instagram

Käärijä je popularnost stekao na Eurosongu u Liverpoolu, gdje je bio jedan od glavnih favorita za pobjedu. Ipak, pobjedu je tada odnijela Loreen s pjesmom ''Tattoo'', čime je postala prva žena koja je dvaput osvojila ovo prestižno glazbeno natjecanje.

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Da je uživao u svom prvom nastupu pred hrvatskom publikom, Käärijä je pokazao i nakon koncerta. Na Instagram priči podijelio je snimku na kojoj nastupa upravo u hrvatskom dresu te kratko poručio: ''Hvala, Hrvatska.''

Baby Lasagna i Käärija - 5 Foto: Damir Spehar/Pixsell

Baby Lasagna i Käärija - 1 Foto: Damir Spehar/Pixsell

U Bjelovaru je nastupio zajedno s našim Baby Lasagnom, s kojim ima i duet ''#eurodab''. Više pogledajte OVDJE.

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