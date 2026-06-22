Rodu Stewartu pozlilo na pozornici: Nastup kratko prekinut, pjevaču donesen kisik

Rod Stewart ponovno je zabrinuo obožavatelje nakon što mu je tijekom koncerta u američkom Utahu pozlilo na pozornici, zbog čega je nastup nakratko prekinut, a glazbeniku pružena medicinska pomoć.

Legendarni britanski glazbenik Rod Stewart doživio je neugodan zdravstveni incident tijekom koncerta u američkoj saveznoj državi Utah, kada mu je tijekom nastupa pozlilo te je nakratko morao prekinuti koncert.

Iscrpljeni 81-godišnji glazbenik potražio je liječničku pomoć nakon što je pred publikom pokazivao znakove ozbiljne slabosti.

Rod Stewart - 1 Foto: Profimedia

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Prema svjedocima i snimkama koje su se pojavile na društvenim mrežama, Stewart se tijekom izvedbe počeo savijati od bolova i imao poteškoća s disanjem. U jednom trenutku osoblje mu je na pozornicu donijelo bocu s kisikom, nakon čega se nakratko povukao iza pozornice.

Nakon kraće stanke, slavni pjevač vratio se pred okupljene obožavatelje te im iskreno priznao da je bio na rubu nesvjestice. Unatoč vidljivoj iscrpljenosti, Stewart je zadržao dobro raspoloženje, našalio se s publikom i odlučio dovršiti koncert sjedeći na stolcu.

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Ovaj incident dodatno je pojačao zabrinutost za zdravstveno stanje glazbene ikone, koja se posljednjih tjedana suočava s nizom zdravstvenih problema tijekom oproštajne turneje One Last Time.

Početkom lipnja Stewart je bio prisiljen odgoditi nekoliko nastupa u Las Vegasu nakon što mu je liječnik preporučio strogo mirovanje zbog oporavka od gripe. Samo nekoliko dana kasnije otkazao je još četiri koncerta te odgodio dva nastupa u Nevadi i Kaliforniji.

Tada se obožavateljima obratio putem društvenih mreža, objasnivši da boluje od akutne respiratorne infekcije koja je izazvala laringitis i privremeni gubitak glasa.

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Dodatne kontroverze uslijedile su nakon što je zbog bolesti u posljednji trenutak otkazao koncert u Kaliforniji, a svega nekoliko sati kasnije snimljen je na utakmici škotske reprezentacije u Bostonu. Njegov tim tada je pojasnio kako je pjevač, unatoč liječenju i dolasku na lokaciju koncerta, bio fizički prisutan, ali njegov glas nije bio dovoljno oporavljen za nastup.

Rod Stewart - 1 Foto: Profimedia

Unatoč zdravstvenim izazovima, Rod Stewart zasad ne odustaje od svoje oproštajne turneje. Pred njim je još nekoliko zakazanih nastupa diljem Sjedinjenih Američkih Država, dok je završni koncert trenutačno planiran za sredinu kolovoza u St. Louisu.

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