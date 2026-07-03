Svjetski poznati pjevač stigao u Hrvatsku, njegova supruga pohvalila se prvim prizorima iz Lijepe Naše

Dok se John Legend priprema za svoj prvi koncert u Hrvatskoj, njegova supruga Chrissy Teigen hvali se prvim prizorima iz Lijepe Naše.

Američka glazbena zvijezda John Legend stigao je u Hrvatsku dan uoči svog prvog nastupa pred domaćom publikom.

U Pulu je doputovao sa suprugom, manekenkom i televizijskom zvijezdom Chrissy Teigen, te njihovo četvero djece, a njihov dolazak otkrila je upravo Chrissy objavama na Instagramu.

Chrissy Teigen na Instagramu - 2 Foto: Instagram

Legend će u petak, 4. srpnja, prvi put nastupiti u Hrvatskoj, i to u impresivnoj pulskoj Areni. Publiku očekuje koncert pod nazivom "An Evening with John Legend – A Night of Songs & Stories", zamišljen kao intimna večer njegovih najvećih hitova, emotivnih izvedbi i osobnih priča iz bogate glazbene karijere.

Prije dolaska u Hrvatsku obitelj je boravila u Italiji. Chrissy Teigen javila se iz Rima, gdje je Legend 2. srpnja održao koncert u sklopu svoje ljetne turneje.

Nedugo nakon toga podijelila je i objavu iz Hrvatske. Na snimci se vidi njihov sin kako silazi niz stepenice zrakoplova, dok je uz objavu kratko poručila: "Pozdrav, Hrvatska!". Dodala je i da su već posjetili akvarij te pokazala kako provode slobodno u hotelu.

Chrissy Teigen na Instagramu - 3 Foto: Instagram

Dolazak slavnog para izazvao je veliko zanimanje, a nema sumnje da će Legendov prvi koncert u Hrvatskoj biti jedan od glazbenih događaja ljeta.

John Legend i Chrissy Teigen upoznali su se 2006. godine na snimanju spota za njegovu pjesmu "Stereo", u kojem je Chrissy glumila njegovu djevojku. Kemija je bila trenutačna, a sama Teigen kasnije je u više intervjua priznala da su se zbližili već prvog dana snimanja. Ipak, vezu nisu požurivali te su neko vrijeme održavali odnos na daljinu dok je Legend bio na turnejama.

Par se zaručio krajem 2011. tijekom odmora na Maldivima, a vjenčali su se u rujnu 2013. na jezeru Como u Italiji. Upravo je Chrissy bila inspiracija za Legendov megahit "All of Me", jednu od najpoznatijih ljubavnih pjesama posljednjih desetljeća. U spotu za pjesmu pojavljuju se i kadrovi s njihova vjenčanja.

Chrissy Teigen i John Legend (Foto: Profimedia) Foto: Profimedia

Iako često dijele zabavne obiteljske trenutke na društvenim mrežama, njihov život nije uvijek bio idiličan. Otvoreno su govorili o borbi s neplodnošću i postupcima medicinski potpomognute oplodnje (IVF), zahvaljujući kojima su dobili prvo dvoje djece. Godine 2020. doživjeli su težak gubitak trudnoće, o čemu je Chrissy javno progovorila kako bi podigla svijest o toj temi. Dvije godine kasnije dobili su kćer Esti, a nekoliko mjeseci poslije i sina Wrena uz pomoć surogat-majke. Danas imaju četvero djece – Lunu, Milesa, Esti i Wrena.

Povodom desete godišnjice braka 2023. obnovili su bračne zavjete na jezeru Como, gdje su se i vjenčali, a obiteljski život redovito dijele sa svojim milijunima pratitelja na društvenim mrežama.

John Legend - 3 Foto: Profimedia

Osim što je višestruki dobitnik Grammyja, John Legend ušao je u povijest kao jedan od rijetkih umjetnika s prestižnim statusom EGOT, što znači da je tijekom karijere osvojio Emmy, Grammy, Oscar i Tony.

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