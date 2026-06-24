Od televizijskih hitova do malog raja pored Dubrovnika: ''Festivali su moja ljubav još od srednjoškolskih dana''

Na jednom od najljepših hrvatskih otoka i ove će se godine okupiti neka od najzanimljivijih imena svjetske filmske scene. Lopud Film Festival donosi bogat program, međunarodne goste i jedinstvenu priliku za mlade autore da uče od najboljih. O ovogodišnjem izdanju, novostima i važnosti filmskih festivala razgovarali smo s novim producentom festivala, Brunom Mustićem.

Nakon godina rada na uspješnim televizijskim projektima koji su osvojili i publiku i struku, novi profesionalni izazov za producenta Brunu Mustića predstavlja preuzimanje produkcije Lopud Film Festivala. Festival koji se posljednjih godina profilirao kao jedno od najvažnijih mjesta susreta filmskih autora i profesionalaca u regiji ove godine donosi bogat program, međunarodne goste i još snažniji fokus na razvoj mladih autora.

Otkrio nam je što ga je privuklo Lopudu, kako izgleda organizacija festivala na otoku te zašto su filmski festivali danas važniji nego ikad.

Filmski festivali već dugo zauzimaju posebno mjesto u njegovoj karijeri, pa odluka o pridruživanju Lopud Film Festivalu nije došla slučajno.

Ponta Lopud Film Festival Foto: www.svadbasphotography.com

''Filmski festivali moja su ljubav još od srednjoškolskih dana. Volontirao sam na Festivalu mediteranskog filma u Splitu, kasnije radio na Pulskom filmskom festivalu na različitim pozicijama, a prije 12 godina pokrenuo sam i Brač Film Festival. Zato je za mene festivalski svijet uvijek bio važan dio profesionalnog puta. Prošle godine sudjelovao sam u programu Ponte Lopud. Posebno me razveselio poziv Petera Spearsa, umjetničkog savjetnika festivala i oskarovca koji stoji iza filmova poput Nomadlanda i Call Me By Your Name, da se pridružim timu. Lopud ima jedinstvenu atmosferu i stvarni fokus na autore, a to me odmah privuklo''.

Iako se televizijska produkcija i organizacija međunarodnog filmskog festivala na prvi pogled čine kao dva potpuno različita svijeta, iskustva stečena kroz godine rada pokazala su se itekako primjenjivima.

Bruno Mustić Foto: Lopud film festival

''Zapravo, festivali su mi jednako bliski kao i produkcija. Više od 17 godina sudjelujem u organizaciji filmskih festivala, od volontiranja do vođenja vlastitog. Producent mora istovremeno razumjeti kreativni proces i voditi računa o organizaciji, ljudima, budžetima i rokovima, a to je iskustvo koje se prenosi iz jednog formata u drugi. Kada tome dodate ljubav prema filmu, festival poput Lopuda dolazi kao logičan nastavak tog puta''.

Ponta Lopud Film Festival Foto: PR

Jedna od najvećih vrijednosti Lopud Film Festivala upravo je rad s mladim autorima, kojima festival pruža priliku za učenje i razvoj u neposrednom kontaktu s vrhunskim filmskim profesionalcima.

''Mislim da je to važnije nego ikad. Mladim autorima nisu potrebne samo informacije, nego prostor za razvoj projekata, razgovor i razmjenu iskustava sa kolegama. Lopud je po tome poseban jer okuplja vrhunske međunarodne autore u okruženju koje omogućuje fokusiran rad. Uz Ponta Lopud festivale djeluje još i Artist Residence koji umjetnicima iz cijelog svijeta daje vrijeme i prostor za razvoj ideja, a teško je zamisliti inspirativnije mjesto za to od samog otoka Lopuda''.

S novom produkcijskom ulogom stigle su i određene programske prilagodbe, prvenstveno usmjerene na kvalitetnije iskustvo sudionika edukacijskog programa Ponte Lopud.

''Naš najveći fokus ove godine bio je osigurati da sudionici programa Ponte Lopud dobiju što više od međunarodnih mentora i gostiju. Zajedno sa umjetničkim savjetnicima Nebojšom Slijepčevićem i Vanjom Jambrović, osmislili smo program kojem je cilj stvoriti prostor u kojem mogu u potpunosti posvetiti vrijeme svojim projektima, razgovarati o njima i testirati ideje sa stručnjacima iz različitih područja. Upravo je ta neposredna razmjena znanja ono što ovaj program čini posebnim''.

Ponta Lopud festival Foto: PR

Ovogodišnje izdanje festivala donosi niz novosti, a među njima se posebno ističe jedan program koji će zasigurno privući veliku pažnju publike.

''Teško mi je izdvojiti samo jednu stvar. Ove godine imamo više filmova nego ranije, hands-on radionice i razgovore s međunarodnim gostima, a posebno me veseli segment posvećen Enniu Morriconeu. Zahvaljujući velikom angažmanu naše umjetničke savjetnice Suzane Perić i suradnji s Morriconeovom obitelji, posljednjeg dana festivala održat će se koncert posvećen njegovoj glazbi, što će sigurno biti jedan od vrhunaca ovogodišnjeg izdanja.“

Posebnu težinu festivalu daju i međunarodni gosti koji svake godine na Lopud dovode iskustva i znanja iz samog vrha svjetske filmske industrije.

''Jako me veseli dolazak Lukasa Dhonta, jednog od najistaknutijih europskih redatelja, čiji je novi film Cowards nedavno prikazan u Cannesu. Tu je i Reinaldo Marcus Green, redatelj čiji su filmovi bili nominirani za Oscara, kao i Peter Spears, producent filmova poput Nomadlanda i Call Me By Your Name. Upravo takvi gosti daju posebnu vrijednost festivalu jer sudionicima omogućuju izravan kontakt s ljudima koji oblikuju suvremenu svjetsku kinematografiju''.

Iako posjetitelji vide tek završni rezultat, organizacija festivala na otoku donosi brojne logističke izazove koji se odvijaju daleko od očiju javnosti.

Ponta Lopud festival Foto: PR

''Kao i kod svakog festivala, najveći dio posla događa se mjesecima prije samog početka. Od pozivanja gostiju i slaganja programa do organizacije putovanja, smještaja i svih detalja koji posjetiteljima ostaju nevidljivi. Na otoku je logistika dodatno zahtjevna, ali upravo zbog toga postoji veliko zadovoljstvo kada sve funkcionira kako treba i kada gosti mogu bezbrižno uživati u programu''.

Posebna pažnja ove je godine usmjerena na mlade autore i studente filma koji na Lopud dolaze s konkretnim projektima u razvoju.

''Ove godine fokus je na konkretnom radu. Sudionici programa dolaze s dva dugometražna projekta u razvoju i svojim najbližim suradnicima - producentima, glumcima, direktorima fotografije, montažerima i skladateljima. Njihovi projekti služe kao polazište za razgovore s međunarodnim mentorima, pa umjesto klasičnih predavanja dobivaju vrlo konkretne savjete vezane uz izazove s kojima se trenutno susreću. Mislim da je to iznimno vrijedno iskustvo''.

U vremenu kada publika sadržaj sve češće prati putem streaming platformi i različitih digitalnih formata, filmski festivali i dalje imaju važnu ulogu.

Bruno Mustić Foto: Lopud film festival

''Filmski festivali oduvijek su bili puno više od samih projekcija. Oni su mjesto susreta, razgovora i razmjene ideja. Navike gledanja se mijenjaju, ali potreba ljudi da se okupe oko filma nije nestala. Osobno sam veliki ljubitelj velikog platna i zajedničkog gledanja filmova. Posebno volim ljetne festivale jer pružaju iskustvo koje nijedna platforma ne može zamijeniti - gledanje filma pod otvorenim nebom, uz more i u društvu ljudi koji dijele istu strast prema filmu.“

A onima koji još nisu posjetili Lopud Film Festival poruka je jednostavna.

''Zbog sjajnog programa, odličnih filmova i prelijepe atmosfere. A ove godine imamo i poseban koncert posvećen Enniu Morriconeu, što je samo po sebi razlog za dolazak''.

Ponta Lopud festival Foto: PR

Kada govori o onome što bi volio da posjetitelji ponesu sa sobom nakon završetka festivala, ističe upravo iskustvo susreta i razmjene.

''Volio bih da ljudi odu sa Festivala sa nekim novim znanjem, novom perspektivom ili dodatnim poticajem za razvoj njihovih projekata. Za publiku to znači priliku da gleda izvrsne filmove i upozna autore koji stoje iza njih. Upravo ti susreti između filmaša i publike ono su što festivale čini nezamjenjivima''.

I dok uspješno balansira između televizijskih projekata i novog festivalskog poglavlja, motivacija za rad ostaje ista kao i na početku karijere.

Bruno Mustić Foto: Lopud film festival

''Najviše me motiviraju projekti u koje iskreno vjerujem i iza kojih mogu profesionalno i osobno stati. Posljednjih godina imao sam sreću raditi na vrlo različitim projektima, od kojih moram istaknuti TV seriju SRAM koju radim za HRT, a najveće zadovoljstvo uvijek mi je vidjeti kada publika i struka prepoznaju uloženi trud. Na kraju dana, upravo su ljudi i priče ono zbog čega se bavim ovim poslom'', zaključio je Bruno.